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Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах бизнесменам до 20 тыс. рублей

Промсвязьбанк намерен продолжить выплату компенсаций победившим в тендерах бизнесменам до конца года. В рамках востребованной акции «Победа за наш счет» представителям МСБ положено до 20 000 рублей.

29 декабря акция закончится. При победе в любых государственных закупках банк компенсирует расходы подрядчика на комиссию, взымаемую по 223-му и 44-му федеральным законам. За каждый подписанный контракт предпринимателям вернут до 20 тыс. рублей. Возмещение производится по запросу участника, имеющего расчетный и специальный счета в ПСБ.
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах бизнесменам до 20 тыс. рублей

Согласно новым правилам проведение тендеров, с 1 октября оператор электронной площадки блокирует на специальных счетах потенциальных подрядчиков гарантийную сумму. За участие с МСБ и НКО с социальной направленностью взимается комиссия в размере 1% от суммы сделки, но не более 2000 рублей. Для остальных претендентов на победу в конкурсе порог доведен до 5000 рублей. Средства возвращаются только проигравшим компаниям.

Вице-президент ПСБ Роман Гаврилов рассказал, что клиенты банка могут воспользоваться специальными условиями: бесплатной блокировкой комиссии при участии в закупках, выплатой компенсации за победу, вознаграждением в размере 4% на остаток на счете. Для удобства предпринимателей Промсвязьбанк договорился о сотрудничестве со всеми уполномоченными ОЭП.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 12:15

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