Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила, что жить в одиночестве «куда лучше»

«Жить в одиночестве куда лучше» - отмечает Ольга в личном микроблоге.

«Ольга, что у Вас случилось? Вам одиноко? Возможно мы можем чем-то Вам помочь?», «Я заметила, что в последнее время Вы очень часто начали говорить об одиночестве..все хорошо?», «Если бы Ольга не переживала из-за того, что в свои 41 год по-прежнему так и не встретила того «Единственного», она бы не писала подобные посты!» - продолжают активно комментировать подписчики Орловой ее свежий пост.

«Ольга, вы очень красивая женщина! Уверена, что вам совсем скоро встретится на пути тот мужчина, который сделает вас самой счастливой! Подождите еще немного!» - написала одна из фанаток Орловой.

Несколько часов назад бывшая солистка группы «Блестящие», а отныне ведущая скандально-известной телестройки разместила у себя на страничке в Instagram тревожный блог, судя по котором, можно с уверенностью сказать, что у знаменитости не все так хорошо в личной жизни, как многим ее поклонникам хотелось бы.Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же отреагировали на свежую публикацию Орловой. По мнению многих из них, телеведущая «Дома-2» на данный момент переживает не лучший период, ведь в свои 41 год по-прежнему одинока.Впрочем, преданные поклонники Ольги поспешили поддержать свою любимицу, подчеркнув, что она еще встретит своего человека, который точно сделает ее самой счастливой женщиной в этом мире.Отметим, что были и такие читатели, которые не согласились с высказываниями телеведущей «Дома-2». По их словам, жить в одиночестве порой также невыносимо сложно, как и все остальное.