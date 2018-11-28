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Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила, что жить в одиночестве «куда лучше»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова сделала неожиданное заявление.

Несколько часов назад бывшая солистка группы «Блестящие», а отныне ведущая скандально-известной телестройки разместила у себя на страничке в Instagram тревожный блог, судя по котором, можно с уверенностью сказать, что у знаменитости не все так хорошо в личной жизни, как многим ее поклонникам хотелось бы.

Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила, что жить в одиночестве «куда лучше»

«Жить в одиночестве куда лучше» - отмечает Ольга в личном микроблоге.

Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же отреагировали на свежую публикацию Орловой. По мнению многих из них, телеведущая «Дома-2» на данный момент переживает не лучший период, ведь в свои 41 год по-прежнему одинока.

«Ольга, что у Вас случилось? Вам одиноко? Возможно мы можем чем-то Вам помочь?», «Я заметила, что в последнее время Вы очень часто начали говорить об одиночестве..все хорошо?», «Если бы Ольга не переживала из-за того, что в свои 41 год по-прежнему так и не встретила того «Единственного», она бы не писала подобные посты!» - продолжают активно комментировать подписчики Орловой ее свежий пост.


Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила, что жить в одиночестве «куда лучше»

Впрочем, преданные поклонники Ольги поспешили поддержать свою любимицу, подчеркнув, что она еще встретит своего человека, который точно сделает ее самой счастливой женщиной в этом мире.

«Ольга, вы очень красивая женщина! Уверена, что вам совсем скоро встретится на пути тот мужчина, который сделает вас самой счастливой! Подождите еще немного!» - написала одна из фанаток Орловой.

Отметим, что были и такие читатели, которые не согласились с высказываниями телеведущей «Дома-2». По их словам, жить в одиночестве порой также невыносимо сложно, как и все остальное.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:52

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