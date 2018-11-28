Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 70% от оборота





Продукт получил название «СуперОвердрафт». Также он отличается от аналогов сроком кредитования до 5 лет. Для удобства были отменены обязательные ежемесячные сроки погашений каждого транша. Для получения овердрафта клиент может не иметь расчетного счета в Промсвязьбанке. Организация будет брать в расчет другие обороты компании в прочих банках. В данном случае клиенту предложат индивидуальные условиях для финансирования.«Кредитование овердрафтного типа от ПСБ является уникальным предложением. Наши аналитики постоянно мониторят рыночные тенденции и стараются усовершенствовать продукты, так как они должны максимально соответствовать потребностям клиента», - рассказал директор по развитию продуктов и технологий малого и среднего бизнеса организации Иннокентий Воловик. Для получения подробностей о новом предложении и составлении заявки на овердрафт достаточно перейти на официальный сайт Промсвязьбанка.