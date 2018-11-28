АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых опухолей у тасманских дьяволов
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 70% от оборота

Промсвязьбанк намерен увеличить размер овердрафта для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь он будет составлять до 70 процентов от оборота по расчетным счетам. Ранее его максимальный размер не превышал 50 процентов. После вступления в силу нововведений клиенты смогут выбирать между овердрафтами от 50 до 70 процентов, руководствуясь собственными потребностями.

Продукт получил название «СуперОвердрафт». Также он отличается от аналогов сроком кредитования до 5 лет. Для удобства были отменены обязательные ежемесячные сроки погашений каждого транша. Для получения овердрафта клиент может не иметь расчетного счета в Промсвязьбанке. Организация будет брать в расчет другие обороты компании в прочих банках. В данном случае клиенту предложат индивидуальные условиях для финансирования.
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 70% от оборота

«Кредитование овердрафтного типа от ПСБ является уникальным предложением. Наши аналитики постоянно мониторят рыночные тенденции и стараются усовершенствовать продукты, так как они должны максимально соответствовать потребностям клиента», - рассказал директор по развитию продуктов и технологий малого и среднего бизнеса организации Иннокентий Воловик. Для получения подробностей о новом предложении и составлении заявки на овердрафт достаточно перейти на официальный сайт Промсвязьбанка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи
Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за
Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в
Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье
HTC и Sprint работают над новым смартфоном
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер
Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос
Британка зафиксировала на камеру появление
Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах
Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться
Исследование: Изменение климата снижает
Ученые: Кривые зубы могут вызвать заболевания
“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко
Читатели немецких СМИ: Военное положение на руку
Niantic и Samsung занялись разработкой мобильной
Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила,
В Белоруссии выставили на продажу ВАЗ-2105 с
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для
Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать
Марина Африкантова погрузилась в депрессию после
В DriveSavers запустили сервис, позволяющий
СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна
На снимке туманности Орла появилась гигантская
Ольга Бузова заявила, что восхищается 63-летней
В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4
Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать
Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей
Просмотреть все новости