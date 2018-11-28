Ученые: Кривые зубы могут вызвать заболевания сердца и легких





По мнению специалистов, обладатели кривых зубов не имеют возможности за ними правильно ухаживать, так как добраться до нужных мест не представляется возможным. Также это связано и со снижением остроты зрения, с которым сталкиваются люди в возрасте. Для того чтобы исправить прикус, необходимо обратиться к стоматологу. А еще медики уверены, что кривые зубы не передаются по наследству, а голливудской улыбке может угрожать ослабление десен в пожилом возрасте.Если не достаточно хорошо ухаживать за чистотой в полости рта, то на зубах образуется налет или своеобразная «пленка», это все приводит к хроническим заболеваниями десен. На них развивается множество бактерий, попадая в кровоток, они разносятся в такие важные органы как сердце и легкие. Специалисты настоятельно рекомендуют не затягивать процесс исправления «красивой улыбки» и воспользоваться услугами стоматолога. Тем более, что на сегодняшний день он может предложить пациенту множество вариантов. Помимо врача необходимо самостоятельно следить за чистотой десен и зубов. Пользование нитью, правильная их чистка зубной щеткой и полоскание продлят эффект надолго.