Марина Африкантова погрузилась в депрессию после вылета из конкурса «Человек года 2018»

«Марина до сих пор очень переживает» - подчеркнул Роман.

«Она рада, что в этот раз вылетела хотя бы не в финале. Это еще хуже» - отметил возлюбленный Марины.

«Я просил ее не расстраиваться, ей было очень непросто» - сообщил Капаклы.

«Марина – единственный такой человек на «Доме-2» и все так считают!» - заявил Рома.





Не секрет, что на публике Марина, узнав о том, что больше не сможет продолжать бороться за квартиру в Москве, повела себя довольно спокойно. Однако, оказалось, что после того, как Африкантова осталась наедине с возлюбленным, блондинка позволила себе излить душу.Несколько часов назад Роман Капаклы опубликовал на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором объяснил телезрителям, чего стоило его избраннице спрятать свою обиду и слезы, а также какими словами он утешал Марину.По словам Капаклы, Африкантова погрузилась в депрессию из-за того, что буквально в нескольких шагах от победы она в очередной раз «вылетела» из конкурса. Роман даже вспомнил конкурс «Человек года», когда Марина потерпела поражение, находясь уже в финале.Выяснилось, что Роману стоило очень больших усилий утешить блондинку и пояснить ей, что он будут сражаться за столичную недвижимость за них двоих и теперь он уж точно не упустит свой шанс.Также Роман отметил, что половина участников реалити-шоу не ожидала, что именно Марина покинет участие в конкурсе «Человек года 2018» за несколько шагов до финала, ведь Африкантова является тем человеком, с которого многие из них берут пример.