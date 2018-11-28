Читатели немецких СМИ: Военное положение на руку Петру Порошенко
На страницах немецких СМИ их сотрудники провели опрос среди читателей по поводу ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе и объявленном военном положении. По мнению пользователей, особый режим на руку лишь президенту Украины Петру Порошенко.
По данным издания «Слово и дело», военное положение может быть выгодно лишь Порошенко и людям из его окружения. Читатели СМИ Германии считают, что таким образом украинская власть хочет отвлечь внимание людей от коррупционных скандалов, проблем в экономике незадолго до выборов президента, которые назначены на 31 марта следующего года. В связи с вводом военного положения выборы могут быть отменены или перенесены на другую дату.
По данным издания «Слово и дело», военное положение может быть выгодно лишь Порошенко и людям из его окружения. Читатели СМИ Германии считают, что таким образом украинская власть хочет отвлечь внимание людей от коррупционных скандалов, проблем в экономике незадолго до выборов президента, которые назначены на 31 марта следующего года. В связи с вводом военного положения выборы могут быть отменены или перенесены на другую дату.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:00