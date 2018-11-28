HTC и Sprint работают над новым смартфоном стандарта 5G
HTC и Sprint начали разрабатывать новую версию смартфона, которая поддерживает 5G. Данное устройство оснащается модемом версии Qualcomm Snapdragon x50.
Вся имеющаяся информация о данной модели была обнародована представителями Sprint. Благодаря поддержке 5G пользователи быстрей станут получать доступ к глобальной сети. Аппарат можно применять как точку доступа, при этом раздавая трафик с помощью Wi-Fi либо прочих стандартов локальной связи. Sprint летом 2018 г. приступила к сотрудничеству с фирмой LG. В данном случае планировался выпуск подобного устройства по стандарту 5G. Руководство Sprint планирует жителям нескольких городов США предоставить доступ к скоростному интернету.
«Dni24» раньше сообщали, что специалисты сервиса TechRadar анонсировали лучшие современные наушники 2018 года.
Вся имеющаяся информация о данной модели была обнародована представителями Sprint. Благодаря поддержке 5G пользователи быстрей станут получать доступ к глобальной сети. Аппарат можно применять как точку доступа, при этом раздавая трафик с помощью Wi-Fi либо прочих стандартов локальной связи. Sprint летом 2018 г. приступила к сотрудничеству с фирмой LG. В данном случае планировался выпуск подобного устройства по стандарту 5G. Руководство Sprint планирует жителям нескольких городов США предоставить доступ к скоростному интернету.
«Dni24» раньше сообщали, что специалисты сервиса TechRadar анонсировали лучшие современные наушники 2018 года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:43