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HTC и Sprint работают над новым смартфоном стандарта 5G

HTC и Sprint начали разрабатывать новую версию смартфона, которая поддерживает 5G. Данное устройство оснащается модемом версии Qualcomm Snapdragon x50.

HTC и Sprint работают над новым смартфоном стандарта 5G


Вся имеющаяся информация о данной модели была обнародована представителями Sprint. Благодаря поддержке 5G пользователи быстрей станут получать доступ к глобальной сети. Аппарат можно применять как точку доступа, при этом раздавая трафик с помощью Wi-Fi либо прочих стандартов локальной связи. Sprint летом 2018 г. приступила к сотрудничеству с фирмой LG. В данном случае планировался выпуск подобного устройства по стандарту 5G. Руководство Sprint планирует жителям нескольких городов США предоставить доступ к скоростному интернету.

«Dni24» раньше сообщали, что специалисты сервиса TechRadar анонсировали лучшие современные наушники 2018 года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:43

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