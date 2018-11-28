Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать контракт с труппой после смерти Олега Ефремова
Известный российский актер Андрей Финягин в ток шоу «Судьба человека» рассказал, почему ушел из школы-студии МХАТ. Как выяснилось, новый руководитель театра Олег Табаков уволил всю труппу спустя год после смерти легендарного актера Олега Ефремова, предыдущего руководителя.
Андрей Финягин поделился воспоминаниями в студии Бориса Корчевникова о моменте, когда он и его коллеги узнали о смерти любимого руководителя. По его словам, в эту минуту он был в одной машине с Егором Бероевым и, кажется, Викторией Исаковой, все вместе они направлялись отдыхать на природу. На мобильный телефон Бероева позвонили и сообщили ему, что их учитель и руководитель театра Олег Ефремов умер. Они вышли из машины на обочину, воцарилось молчание, каждый понимал, что перемены неминуемы.
Место руководителя школы-студии МХАТ занял известный российский актер Олег Табаков, который в течение первого года руководства присматривался к составу труппы из 15 человек. Позднее он принял решение не продлевать контракт ни с одним из них. Для Андрея Финягина увольнение стало сложным этапом, поскольку он привык уже к данному месту работы. Однако через какое-то время он устроился в Театр юного зрителя, куда его с радостью приняли. Напомним, что Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года.
Андрей Финягин поделился воспоминаниями в студии Бориса Корчевникова о моменте, когда он и его коллеги узнали о смерти любимого руководителя. По его словам, в эту минуту он был в одной машине с Егором Бероевым и, кажется, Викторией Исаковой, все вместе они направлялись отдыхать на природу. На мобильный телефон Бероева позвонили и сообщили ему, что их учитель и руководитель театра Олег Ефремов умер. Они вышли из машины на обочину, воцарилось молчание, каждый понимал, что перемены неминуемы.
Место руководителя школы-студии МХАТ занял известный российский актер Олег Табаков, который в течение первого года руководства присматривался к составу труппы из 15 человек. Позднее он принял решение не продлевать контракт ни с одним из них. Для Андрея Финягина увольнение стало сложным этапом, поскольку он привык уже к данному месту работы. Однако через какое-то время он устроился в Театр юного зрителя, куда его с радостью приняли. Напомним, что Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года.