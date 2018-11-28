АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых опухолей у тасманских дьяволов
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать контракт с труппой после смерти Олега Ефремова

Известный российский актер Андрей Финягин в ток шоу «Судьба человека» рассказал, почему ушел из школы-студии МХАТ. Как выяснилось, новый руководитель театра Олег Табаков уволил всю труппу спустя год после смерти легендарного актера Олега Ефремова, предыдущего руководителя.
Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать контракт с труппой после смерти Олега Ефремова

Андрей Финягин поделился воспоминаниями в студии Бориса Корчевникова о моменте, когда он и его коллеги узнали о смерти любимого руководителя. По его словам, в эту минуту он был в одной машине с Егором Бероевым и, кажется, Викторией Исаковой, все вместе они направлялись отдыхать на природу. На мобильный телефон Бероева позвонили и сообщили ему, что их учитель и руководитель театра Олег Ефремов умер. Они вышли из машины на обочину, воцарилось молчание, каждый понимал, что перемены неминуемы.

Место руководителя школы-студии МХАТ занял известный российский актер Олег Табаков, который в течение первого года руководства присматривался к составу труппы из 15 человек. Позднее он принял решение не продлевать контракт ни с одним из них. Для Андрея Финягина увольнение стало сложным этапом, поскольку он привык уже к данному месту работы. Однако через какое-то время он устроился в Театр юного зрителя, куда его с радостью приняли. Напомним, что Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи
Продажи преемника Nissan Teana начнутся 18 декабря
В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за
Светлана Бондарчук заинтриговала фанатов в
Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье
HTC и Sprint работают над новым смартфоном
Генетическая мутация приводит к регрессии раковых
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер
Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос
Британка зафиксировала на камеру появление
Ксения Собчак по примеру Аллы Пугачевой хочет
Промсвязьбанк компенсирует победившим в тендерах
Алёна Савкина после родов не хочет возвращаться
Исследование: Изменение климата снижает
Ученые: Кривые зубы могут вызвать заболевания
“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко
Читатели немецких СМИ: Военное положение на руку
Niantic и Samsung занялись разработкой мобильной
Разочаровавшаяся в мужчинах Ольга Орлова заявила,
В Белоруссии выставили на продажу ВАЗ-2105 с
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для
Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать
Марина Африкантова погрузилась в депрессию после
В DriveSavers запустили сервис, позволяющий
СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна
На снимке туманности Орла появилась гигантская
Ольга Бузова заявила, что восхищается 63-летней
В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4
Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать
Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей
Просмотреть все новости