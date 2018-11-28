В Белоруссии выставили на продажу ВАЗ-2105 с коробкой-автоматом





Данная коробка переключения передач производилась на заводе в Страсбурге в период с 60-х по 90-е годы. КПП оснащена тремя режимами работы и имеет ограничение по переключению на высшие передачи. Эксперты отмечают, что такой же трансмиссией были оснащены Peugeot 604, Opel Ascona, Chevrolet Chevette, а также некоторые модели Jaguar, Suzuki и Fiat. Все данные автомобили имели задний привод и продольное расположение мотора, что сделало легким подбор трансмиссии и для ВАЗ-2105. Однако для этого было необходимо дооснастить модель радиатором охлаждения масла для трансмиссии, установленный под капотом. Эксперты отмечают, что сами производители не устанавливали на «пятерку» АКПП, а этим занимались дилеры и импортеры.Продаваемый ВАЗ-2105 был выпущен в 1986 году и прибыл в Белоруссию в 1991 году из Нидерландов. На данный момент автомобиль находится в Бобруйске. Под капотом модели расположен карбюраторный двигатель объемом 1,3 литра мощностью 65 лошадиных сил. Пробег составляет около 115 тысяч километров. Стоимость автомобиля 1500 долларов.