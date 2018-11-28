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В DriveSavers запустили сервис, позволяющий официально произвести взлом iPhone

В DriveSavers решили запустить специальный сервис, который позволяет официально произвести взлом смартфонов iPhone. Пользователи при помощи данного сервиса могут с заблокированного аппарата скопировать нужную информацию.

В DriveSavers запустили сервис, позволяющий официально произвести взлом iPhone


За счёт сервиса DriveSavers юзерам предоставляется возможность восстановления текстовых сообщений, фото, видео, контактов, голосовых заметок с «яблочных» телефонов. Пока эксперты не знают, какой метод применялся разработчиками для того, чтобы взломать мобильное устройство. Специалисты предполагают, что во время попытки разблокировки устройства происходит запуск системы перебора паролей. Данной услугой взлома может воспользоваться непосредственно владелец устройства либо родственник, в случае кончины собственника. Другие лица не смогут воспользоваться данным сервисом, чтобы разблокировать iPhone.

«Dni24» ранее сообщали, что компания Google внедрила в Android новую современную функцию Digital Wellbeing.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24

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