Ольга Бузова заявила, что восхищается 63-летней моделью Валентиной Ясень

«Сколько бы лет вам ни было, всегда есть возможность заниматься тем, что нравится. И пусть в 63 года все так выглядят!» - написала Ольга в личном микроблоге.

«Бузова удалила пост посвященный Ясень, чтобы не спалиться, что заходит и просматривает страничку Тарасова! Она же почти скопировала слова-восхищения футболиста!» - написал один из подписчиков Бузовой.

На днях поющая телеведущая выразила свой восторг по поводу успехов 63-летней модели Валентины Ясень. Ольга подчеркнула, что еще несколько лет назад эта женщина работала в обычной аптеке, что не может не восхищать.Многие из нас считают, что в шестьдесят лет у любого человека уже нет никаких перспектив, однако, как можно наблюдать сейчас, все оказывается не так. Ведь на данный момент 63-летняя жительница Санкт-Петербурга является не только моделью 2018 года по версии различных глянцевых изданий, но и в своем возрасте работает в очень престижном модельном агентстве «OLDUSHKA».По словам Бузовой, такой опыт может быть полезным каждой девушке и женщине, главное преждевременно не ставить на своем будущем крест. Также телезнаменитость убеждена, что не каждая женщина может в 63 года так хорошо выглядеть, поэтому желает всем стремиться к этому.Нужно сказать, что по неизвестной на то причине, спустя день Бузова удалила пост посвященный Валентине Ясень. Многие интернет-пользователи уверены, что это связано с тем, что и ее бывший супруг Дмитрий Тарасов одну из публикаций у себя на страничке в Instagram посвятил 63-летней модели из Санкт-Петербурга.