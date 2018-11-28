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На снимке туманности Орла появилась гигантская инопланетная фигура

На снимке туманности Орла уфолог из Тайваня нашёл гигантскую фигуру инопланетянина. Независимый исследователь считает, что звёздное скопление может передавать тайные знания представителям более разумной расы, чем человечество.
На снимке туманности Орла появилась гигантская инопланетная фигура

Фотографию туманности Орла Скотт Уоринг нашёл на официальном ресурсе NASA. Хотя космический объект открыт довольно давно, уфолог лишь сейчас заметил, что он имеет большое сходство с фигурой исполинского инопланетянина. Исследователь разглядел в скоплении газа и пыли трёхголовое существо. При этом две головы отделились от туловища и смотрят вниз, наблюдая за чем-то.

По мнению Уоринга, такое космическое произведение искусства явно не предназначено для людей, ведь нынешний уровень познаний не позволяет постичь истинный посыл туманности Орла. Тем не менее, даже представители NASA заинтересовались объектом, проводя глубокое его изучение.

Хотя многих восхищает необычная туманность, и читатели Уоринга нашли в ней большое сходство с гуманоидом, критики полагают, что тайваньский уфолог обладает бурным воображением. Напомни, что Орёл находится в созвездии Змеи и является рассеянным малым скоплением звёзд.

Фотографии высокого качества были получены телескопом Хаббл в 1995 году. Туманность имеет несколько "пылевых колонн", таких как Столпы творения, Фея и Орлиные "яйца".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:07

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