В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4
Источники, знакомые с инсайдерской информацией, опубликовали в сети дебютные рендеры смартфона Sony Xperia XZ4. Производители должны представить устройство в следующем году.
По словам экспертов IT-индустрии, новый гаджет должен прийти на смену Xperia XZ3. Модель оснащена дисплеем диагональю 6 дюймов, разрешением 2880х1440 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, а также имеет основную камеру, которая делает снимки качеством 19 мегапикселей, и 13-мегапиксельную фронтальную.
Судя по опубликованным рендерным изображениям, девайс получит тройную основную камеру с оптическими модулями, расположенными по-вертикали. Фронтальная камера имеет один объектив. Экран Sony Xperia XZ4 не будет иметь популярного в последнее время выреза и рамок. С боку корпуса разработчики установили дактилоскопический сканер и USB Type-C. Габариты устройства составят 167×72,5×8,3 миллиметра.
Технические характеристики нового смартфона производителем не называются. Также данной информацией не владеют инсайдеры. По некоторым данным, он будет работать на основе микрочипа высшего уровня Snapdragon 8150. Презентация гаджета наверняка пройдет в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в начале 2019 года. Изображения устройства доступны по ссылке.
По словам экспертов IT-индустрии, новый гаджет должен прийти на смену Xperia XZ3. Модель оснащена дисплеем диагональю 6 дюймов, разрешением 2880х1440 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, а также имеет основную камеру, которая делает снимки качеством 19 мегапикселей, и 13-мегапиксельную фронтальную.
Судя по опубликованным рендерным изображениям, девайс получит тройную основную камеру с оптическими модулями, расположенными по-вертикали. Фронтальная камера имеет один объектив. Экран Sony Xperia XZ4 не будет иметь популярного в последнее время выреза и рамок. С боку корпуса разработчики установили дактилоскопический сканер и USB Type-C. Габариты устройства составят 167×72,5×8,3 миллиметра.
Технические характеристики нового смартфона производителем не называются. Также данной информацией не владеют инсайдеры. По некоторым данным, он будет работать на основе микрочипа высшего уровня Snapdragon 8150. Презентация гаджета наверняка пройдет в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в начале 2019 года. Изображения устройства доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00