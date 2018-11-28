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В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4

Источники, знакомые с инсайдерской информацией, опубликовали в сети дебютные рендеры смартфона Sony Xperia XZ4. Производители должны представить устройство в следующем году.

В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4


По словам экспертов IT-индустрии, новый гаджет должен прийти на смену Xperia XZ3. Модель оснащена дисплеем диагональю 6 дюймов, разрешением 2880х1440 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, а также имеет основную камеру, которая делает снимки качеством 19 мегапикселей, и 13-мегапиксельную фронтальную.

Судя по опубликованным рендерным изображениям, девайс получит тройную основную камеру с оптическими модулями, расположенными по-вертикали. Фронтальная камера имеет один объектив. Экран Sony Xperia XZ4 не будет иметь популярного в последнее время выреза и рамок. С боку корпуса разработчики установили дактилоскопический сканер и USB Type-C. Габариты устройства составят 167×72,5×8,3 миллиметра.

Технические характеристики нового смартфона производителем не называются. Также данной информацией не владеют инсайдеры. По некоторым данным, он будет работать на основе микрочипа высшего уровня Snapdragon 8150. Презентация гаджета наверняка пройдет в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в начале 2019 года. Изображения устройства доступны по ссылке.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00

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