АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей Польши

Пользователи Сети заметили новое видео, опубликованное жителями польского города Легница. Они запечатлели на камеру упавшую с неба огненную сферу, напугавшую население страны.
Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей Польши

Инцидент произошел вечером, когда люди заметили яркий объект внушительных размеров, оставляющий после полета горящий хвост. Поляки сразу заметили, что он не похож на метеорит, после чего стали говорить о падении спутника и комическом мусоре.

Исследователи сразу предположили, что это связано с аварией НЛО, после чего стали искать обломки внеземного корабля пришельцев. Вот только огненный шар сразу растворился в воздухе, как будто просто переместился во времени, шокируя своей маневренностью очевидцев.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для
Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать
Марина Африкантова погрузилась в депрессию после
В DriveSavers запустили сервис, позволяющий
СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна
На снимке туманности Орла появилась гигантская
Ольга Бузова заявила, что восхищается 63-летней
В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4
Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать
Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей
DJ Грув оставил маленького сына и отправился в
Биологи нашли превращающих пауков в "зомби" ос-
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко приехала на
Ксения Бородина сделала неудачную пластику губ
Автошколы предложили ГИБДД России изменить
Никита Михалков пообщался с Юрием Дудем
Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни
Илана Юрьева из "Уральских пельменей" отказалась
Айза Анохина сообщила фанатам в Instagram
Ольга Бузова в Instagram пиарится на помощи героям
Ученые: Секрет долголетия заключается в
Татьяна Моргунова намерена покинуть Serebro вслед
Снигирь и Цыганов появились на публике после
Подмосковная недвижимость становится ближе к
Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу
На видео попало нападение акулы на дайвера
Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая
На Байкале найдены тела пропавших две недели
Учёные заявили, что древние наскальные рисунки с
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО
Просмотреть все новости