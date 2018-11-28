Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей Польши





Инцидент произошел вечером, когда люди заметили яркий объект внушительных размеров, оставляющий после полета горящий хвост. Поляки сразу заметили, что он не похож на метеорит, после чего стали говорить о падении спутника и комическом мусоре.Исследователи сразу предположили, что это связано с аварией НЛО, после чего стали искать обломки внеземного корабля пришельцев. Вот только огненный шар сразу растворился в воздухе, как будто просто переместился во времени, шокируя своей маневренностью очевидцев.