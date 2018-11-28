Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать вес в норме благодаря гидроксицитриновой кислоте





Ученые рассказали о положительном влиянии данного плода на вес. Дело в том, что его компоненты способствуют борьбе с жировыми отложениями и способны снизить уровень плохого холестерина в крови. Также в нем присутствует гормон серотонин, который отвечает за хорошее настроение, аппетит, сон и сексуальное желание.Плод растет на дереве под названием Garcinia gummi-gutta, круглый год оно остается зеленым. Гидроксицитриновая кислота, которая содержится в продукте, существенно снижает аппетит, что способствует похудению и сохранению фигуры в одном весе. Однако для положительного результата в борьбе с лишним весом гарцинию камбоджийскую необходимо включить в низкокалорийную диету. И конечно, не стоит забывать о спорте не менее 3 раз в неделю.