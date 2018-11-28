АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать вес в норме благодаря гидроксицитриновой кислоте

Ученые изучили свойства плодов гарцинии камбоджийской и выяснили, что она помогает сдерживать вес в норме. Это происходит за счет содержащейся в ней гидроксицитриновой кислоты.

Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать вес в норме благодаря гидроксицитриновой кислоте

Ученые рассказали о положительном влиянии данного плода на вес. Дело в том, что его компоненты способствуют борьбе с жировыми отложениями и способны снизить уровень плохого холестерина в крови. Также в нем присутствует гормон серотонин, который отвечает за хорошее настроение, аппетит, сон и сексуальное желание.

Плод растет на дереве под названием Garcinia gummi-gutta, круглый год оно остается зеленым. Гидроксицитриновая кислота, которая содержится в продукте, существенно снижает аппетит, что способствует похудению и сохранению фигуры в одном весе. Однако для положительного результата в борьбе с лишним весом гарцинию камбоджийскую необходимо включить в низкокалорийную диету. И конечно, не стоит забывать о спорте не менее 3 раз в неделю.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для
Андрей Финягин: Олег Табаков не стал продлевать
Марина Африкантова погрузилась в депрессию после
В DriveSavers запустили сервис, позволяющий
СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна
На снимке туманности Орла появилась гигантская
Ольга Бузова заявила, что восхищается 63-летней
В Сети опубликовали первые рендеры Sony Xperia XZ4
Ученые: Гарциния камбоджийская поможет сдерживать
Упавшая с неба огненная сфера напугала жителей
DJ Грув оставил маленького сына и отправился в
Биологи нашли превращающих пауков в "зомби" ос-
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко приехала на
Ксения Бородина сделала неудачную пластику губ
Автошколы предложили ГИБДД России изменить
Никита Михалков пообщался с Юрием Дудем
Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни
Илана Юрьева из "Уральских пельменей" отказалась
Айза Анохина сообщила фанатам в Instagram
Ольга Бузова в Instagram пиарится на помощи героям
Ученые: Секрет долголетия заключается в
Татьяна Моргунова намерена покинуть Serebro вслед
Снигирь и Цыганов появились на публике после
Подмосковная недвижимость становится ближе к
Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу
На видео попало нападение акулы на дайвера
Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая
На Байкале найдены тела пропавших две недели
Учёные заявили, что древние наскальные рисунки с
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО
Просмотреть все новости