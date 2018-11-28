Звезда Дома-2 Катя Колисниченко приехала на выписку племянника

Мы уже рассказывали, что её родная сестра Юлия Салибекова в третий раз стала мамочкой.Накануне и Екатерина познакомилась со своим очередным племянником.Хоть Катя довольно занятая личность, но всё-таки она отыскала время, чтобы поддержать свою сестренку в такой важный момент в ее жизни.Колесниченко говорит, что сестру отпустили домой в воскресение. Муж Тигран и сыновья для мамы организовали красивую выписку, а сестра приехала поздравить Юлию с очередным мальчиком.Кстати, Салибекова не была уверена, что Екатерина сможет приехать к ней на выписку, ведь её сестренка довольно редко навещает её. Но, отложив дела, Катя отыскала часок, чтобы навестить племянников, а особенно того, кто появился на свет только недавно.