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Звезда Дома-2 Катя Колисниченко приехала на выписку племянника

Знаменитая участница популярного телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко не выпадает из поля зрения массовых изданий.

Мы уже рассказывали, что её родная сестра Юлия Салибекова в третий раз стала мамочкой.

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко приехала на выписку племянника

Накануне и Екатерина познакомилась со своим очередным племянником.

Хоть Катя довольно занятая личность, но всё-таки она отыскала время, чтобы поддержать свою сестренку в такой важный момент в ее жизни.

Колесниченко говорит, что сестру отпустили домой в воскресение. Муж Тигран и сыновья для мамы организовали красивую выписку, а сестра приехала поздравить Юлию с очередным мальчиком.

Кстати, Салибекова не была уверена, что Екатерина сможет приехать к ней на выписку, ведь её сестренка довольно редко навещает её. Но, отложив дела, Катя отыскала часок, чтобы навестить племянников, а особенно того, кто появился на свет только недавно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:24

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