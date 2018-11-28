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Ксения Бородина сделала неудачную пластику губ

Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину сравнили с голливудским актером Сильвестром Сталлоне, который давно славится своей «корявой» улыбкой.

Как известно, Бородина впервые засверкала на телевидении 14 лет назад в качестве ведущей скандально-известного телешоу под названием «Дом-2». Ксения, как и многие участники проекта, никогда не скрывала, что несколько раз прибегала к пластике, чтобы немного поправить свой внешний вид.

Ксения Бородина сделала неудачную пластику губ

Несмотря на то, что телезнаменитость скрывает, что делала ринопластику и исправляла форму губ, многие поклонники реалити-шоу уверены в обратном. А все из-за того, что невооруженным взглядом видно, что в последнее время рот Бородиной начал сильно косится в сторону.

Интернет-пользователи убеждены, что именно неудачная пластика губ и стала причиной того, что когда Ксения разговаривает или улыбается ее рот косится в левую сторону.

«Ксения, а что у вас с губами случилось? Почему они косятся постоянно куда-то?», «Бородина решила стать русским Сильвестр Сталлоне! Мало того, что голос у нее противный, так и рот начал постоянно косится влево..», «Бородина, тебе явно нужно повторно пластику делать на губах!» - продолжают писать в Сети.


Ксения Бородина сделала неудачную пластику губ

Нужно сказать, что пользователи социальной сети просто-таки уверены в том, что Ксения Бородина, как и многие ее подопечные, столкнулась с непрофессиональным пластическим хирургом и косметологом, которые не только сделали знаменитости неудачные процедуры, но и попросту изуродовали ее внешность.

«Ксюш, очень вас люблю, но уже не могу спокойно смотреть на то, что с вами сделали..вы явно попали в руки к непрофессионалам»- написала одна из поклонниц Ксении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22

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