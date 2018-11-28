DJ Грув оставил маленького сына и отправился в романтическую поездку с женой
Накануне известный артист DJ Грув вместе со своей супругой Денизой Вартпатриковой улетел в романтическую поездку, оставив сына на няню. Пара сейчас отдыхает в столице Франции.
Супруги постоянно делятся с поклонниками в соцсети Instagram своими впечатлениями и фото с поездки. DJ Грув рассказал, что в отеле их ожидал приятный презент, а именно завтрак из морепродуктов. Пара также посетила ресторан высокой кухни, в котором все блюда подают с трюфелем. Пока родители наслаждаются маленькими каникулами, их годовалый сын Марк находится с родственниками или няней.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что 27 ноября в Кремле Владимир Путин вручил Орден почета известной певице Валерии. На торжественной церемонии артистка выразила слова благодарности Иосифу Кобзону, который являлся ее наставником и учителем.
Супруги постоянно делятся с поклонниками в соцсети Instagram своими впечатлениями и фото с поездки. DJ Грув рассказал, что в отеле их ожидал приятный презент, а именно завтрак из морепродуктов. Пара также посетила ресторан высокой кухни, в котором все блюда подают с трюфелем. Пока родители наслаждаются маленькими каникулами, их годовалый сын Марк находится с родственниками или няней.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что 27 ноября в Кремле Владимир Путин вручил Орден почета известной певице Валерии. На торжественной церемонии артистка выразила слова благодарности Иосифу Кобзону, который являлся ее наставником и учителем.