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Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни растолстеть

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова боится растолстеть и стать похожей на своих тучных родителей, а потому изнуряет себя голодом и намерена довольствоваться скудным рационом вплоть до рождения ребенка.

Но если Ольга решится на удочерение, то навсегда останется худой и с развитой брюшной мускулатурой. Поклонники уже не раз отмечали чрезмерную худобу знаменитости и предупреждали, что мужчинам больше по душе женщины в теле, а Ольге их просто нечем заинтересовать.

Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни растолстеть

В последнее время Бузова стала чаще публиковать фото рядом с мамой и папой и на их фоне, дочь выглядит совсем худышкой, по сравнению со своими родителями.

Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни растолстеть

Как известно, Ольга много времени проводит в спортзале, ее обычный рацион ограничивается фрешем, вареными яйцами и несколькими фруктами. Также Бузова избегает вредной еды, хотя не раз в ее холодильнике находилась бутылочка пива «на всякий случай».

Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни растолстеть

Не исключено, что Ольга в некоторой мере соревнуется со своей сестрой Анной, которая по стройности может соперничать со своей знаменитой родственницей. Фанаты же надеются, что Бузова опомнится и наберет несколько килограмм, которые округлят ее фигуру.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04

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