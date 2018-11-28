Ольга Бузова изнуряет себя голодом из-за боязни растолстеть





Но если Ольга решится на удочерение, то навсегда останется худой и с развитой брюшной мускулатурой. Поклонники уже не раз отмечали чрезмерную худобу знаменитости и предупреждали, что мужчинам больше по душе женщины в теле, а Ольге их просто нечем заинтересовать.В последнее время Бузова стала чаще публиковать фото рядом с мамой и папой и на их фоне, дочь выглядит совсем худышкой, по сравнению со своими родителями.Как известно, Ольга много времени проводит в спортзале, ее обычный рацион ограничивается фрешем, вареными яйцами и несколькими фруктами. Также Бузова избегает вредной еды, хотя не раз в ее холодильнике находилась бутылочка пива «на всякий случай».Не исключено, что Ольга в некоторой мере соревнуется со своей сестрой Анной, которая по стройности может соперничать со своей знаменитой родственницей. Фанаты же надеются, что Бузова опомнится и наберет несколько килограмм, которые округлят ее фигуру.