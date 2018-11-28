Никита Михалков пообщался с Юрием Дудем





В выпуске были подняты темы цензуры в кинематографе во времена Советского Союза, дружбы с президентом Владимиром Путиным, свободы, проблемы гомосексуализма. Также участники проекта обсудили фильмы Михалкова. Режиссер отметил, что наверняка есть люди, которым не нравятся его работы, но сам он считает все свои фильмы удачными. Если говорить о работах текущего года, то одной из лучших является сериал «Домашний арест» (режиссер Петр Буслов).Михалков подчеркнул, что спокойно относится к кинокритикам, в том числе к блогеру BadComedian. Его он назвал самодостаточным и умным человеком, который вызывает симпатию.Отметим, что Никита Михалков потребовал, чтобы запись интервью была опубликована без монтажа в первоначальном виде.