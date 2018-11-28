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Ольга Бузова в Instagram пиарится на помощи героям

Известная всем ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова грамотно повышает свою популярность и в последнее время использует для собственного пиара громкие случаи, «засветившиеся» в прессе.

В одной из последних публикаций Ольга рассказала о 13-летнем мальчике-герое, спасшем из пожара свою прабабушку в Петербурге. До этого Бузова восхищалась героем, который спас беззащитную пенсионерку.

Ольга Бузова в Instagram пиарится на помощи героям

При этом звезда игнорирует все обращения о помощи реальным людям, так как прославиться на этом сложно и знаменитости выгоднее избегать бедняков, тогда как на фоне громких происшествий, попавших на первые страницы СМИ реальнее словить свою «минуту славы».

Впрочем, пиар-компанией Ольги Бузовой занимаются грамотные люди, подсказывающие ей, что именно нужно делать, говорить, публиковать и прочее, чтобы ее популярность возрастала день ото дня.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:51

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