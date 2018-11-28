Ольга Бузова в Instagram пиарится на помощи героям

В одной из последних публикаций Ольга рассказала о 13-летнем мальчике-герое, спасшем из пожара свою прабабушку в Петербурге. До этого Бузова восхищалась героем, который спас беззащитную пенсионерку.При этом звезда игнорирует все обращения о помощи реальным людям, так как прославиться на этом сложно и знаменитости выгоднее избегать бедняков, тогда как на фоне громких происшествий, попавших на первые страницы СМИ реальнее словить свою «минуту славы».Впрочем, пиар-компанией Ольги Бузовой занимаются грамотные люди, подсказывающие ей, что именно нужно делать, говорить, публиковать и прочее, чтобы ее популярность возрастала день ото дня.