Татьяна Моргунова намерена покинуть Serebro вслед за Серябкиной

Об этом Моргунова написала на своей странице в Instagram. Певица отметила, что в январе текущего года ее жизнь изменилась с приходом в продюсерский центр Максима Фадеева. Однако сейчас произошли некие события, и все кардинально поменяется. О чем именно идет речь, исполнительница не рассказала. Она лишь указала, что приход осени и зимы для нее является чем-то вроде ступени вверх.Татьяна Моргунова анонсировала новости о своей карьере в ближайшее время. «Это жизнь и самое страшное, если бы люди стояли на одном месте», - написала певица. В завершение поста она поблагодарила Фадеева и коллег по группе Serebro и отметила, что с ней останутся лишь самые лучшие воспоминания.В комментариях подписчики стали предлагать свои версии причин ухода из коллектива. Одни считали, что продюсер распустит коллектив, другие указали, что без Серябкиной смысла в существовании Serebro нет, третьи предположили, что Моргунова начнет сольную карьеру.Также Татьяна Моргунова представила публике песню «Притяженья больше нет», перепетую Serebro с Максимом Фадеевым.