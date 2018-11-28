Татьяна Моргунова намерена покинуть Serebro вслед за Серябкиной
Певица Татьяна Моргунова сообщила, что намерена покинуть состав группы Serebro. На такой шаг она пойдет после ухода Ольги Серябкиной.
Об этом Моргунова написала на своей странице в Instagram. Певица отметила, что в январе текущего года ее жизнь изменилась с приходом в продюсерский центр Максима Фадеева. Однако сейчас произошли некие события, и все кардинально поменяется. О чем именно идет речь, исполнительница не рассказала. Она лишь указала, что приход осени и зимы для нее является чем-то вроде ступени вверх.
Татьяна Моргунова анонсировала новости о своей карьере в ближайшее время. «Это жизнь и самое страшное, если бы люди стояли на одном месте», - написала певица. В завершение поста она поблагодарила Фадеева и коллег по группе Serebro и отметила, что с ней останутся лишь самые лучшие воспоминания.
В комментариях подписчики стали предлагать свои версии причин ухода из коллектива. Одни считали, что продюсер распустит коллектив, другие указали, что без Серябкиной смысла в существовании Serebro нет, третьи предположили, что Моргунова начнет сольную карьеру.
Также Татьяна Моргунова представила публике песню «Притяженья больше нет», перепетую Serebro с Максимом Фадеевым.
Об этом Моргунова написала на своей странице в Instagram. Певица отметила, что в январе текущего года ее жизнь изменилась с приходом в продюсерский центр Максима Фадеева. Однако сейчас произошли некие события, и все кардинально поменяется. О чем именно идет речь, исполнительница не рассказала. Она лишь указала, что приход осени и зимы для нее является чем-то вроде ступени вверх.
Татьяна Моргунова анонсировала новости о своей карьере в ближайшее время. «Это жизнь и самое страшное, если бы люди стояли на одном месте», - написала певица. В завершение поста она поблагодарила Фадеева и коллег по группе Serebro и отметила, что с ней останутся лишь самые лучшие воспоминания.
В комментариях подписчики стали предлагать свои версии причин ухода из коллектива. Одни считали, что продюсер распустит коллектив, другие указали, что без Серябкиной смысла в существовании Serebro нет, третьи предположили, что Моргунова начнет сольную карьеру.
Также Татьяна Моргунова представила публике песню «Притяженья больше нет», перепетую Serebro с Максимом Фадеевым.