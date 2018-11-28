Ученые: Секрет долголетия заключается в употреблении в пищу авокадо





Диетологи отмечают, что в продукте много витамина Е, оказывающего воздействие на систему дыхания. По словам экспертов, в авокадо много витаминов и минералов, которые помогают сохранить здоровье глаз. Также продукт влияет на кровеносную систему, исключая появление проблем с артериальным давлением. Диетологи советуют, употреблять половину авокадо 3-4 раза в неделю. Стоит отметить, что в данном фрукте много калорий. Также полезно дополнительное потребление витамина Е в количестве 2 миллиграмм в день. Это увеличит эффективность борьбы с онкозаболеваниями.Антиоксидант улучшает состояние кожного покрова, сокращая морщины, а также препятствует их появление. Большое значение имеет также здоровая диета. В данном случае должно иметь место достаточное количество овощей, а также фруктов. Людям будут полезны умеренные физические нагрузки по 150 мин в неделю.