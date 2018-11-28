Снигирь и Цыганов появились на публике после новости о расставании





Цыганов снялся в этой картине с Мартой Тимофеевой и Александрой Бортич. На дебютный показ «Проводника» актер взял с собой мать своего восьмого ребенка Юлию Снигирь. Журналисты светской хроники утверждают, что совместный поход в кино важен для пары после слухов об их расставании. Отмечается, что Снигирь была одета в кожаные пиджак и брюки и черный топ. Она поддерживала возлюбленного и влюбленно смотрела в его глаза.Источники из окружения возлюбленных утверждают, что все разговоры о разрыве являются вымыслом. Одним из первых об этом рассказал дедушка Снигирь, который заявил, что пара рассталась из-за сложных отношений.