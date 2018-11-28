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Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу менее 2 млн рублей

Экс-участник знаменитой телестройки «Дом-2» Сэм Селезнев уже давно успешно работает за Периметром, а недавно стало известно, что красавец-мулат женился и при этом торжество обошлось ему всего в 2 млн рублей.

Избранницей 39-летнего Сэма стала девушка Юлия, с которой он знаком уже 10 лет. Звезда телестройки сделал Юлии «фееричное предложение» во время гастролей в Орле.

Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу менее 2 млн рублей

Селезнев вызвал возлюбленную на сцену, якобы поздравить ее с днем рождения, и когда весь зал поздравлял ее, он встал на колено, протянул кольцо и предложил ей стать его женой.

На подготовку торжества у пары было всего 10 дней, и тем не менее они уложились и устроили уникальную свадьбу, а благодаря медиасвязям Сэма мероприятие обошлось менее чем в 2 млн рублей.

Сами молодожены назвали свою свадьбу уникальной и насыщенной, с афрошоу, кубанскими казаками и кавказскими танцами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:22

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