Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу менее 2 млн рублей

Избранницей 39-летнего Сэма стала девушка Юлия, с которой он знаком уже 10 лет. Звезда телестройки сделал Юлии «фееричное предложение» во время гастролей в Орле.Селезнев вызвал возлюбленную на сцену, якобы поздравить ее с днем рождения, и когда весь зал поздравлял ее, он встал на колено, протянул кольцо и предложил ей стать его женой.На подготовку торжества у пары было всего 10 дней, и тем не менее они уложились и устроили уникальную свадьбу, а благодаря медиасвязям Сэма мероприятие обошлось менее чем в 2 млн рублей.Сами молодожены назвали свою свадьбу уникальной и насыщенной, с афрошоу, кубанскими казаками и кавказскими танцами.