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На видео попало нападение акулы на дайвера

Дайвер Уилл Краузе на своей странице в YouTube опубликовал видео нападения акулы. Мужчина с гарпуном плавал на глубине около восьми метров и привлек внимание хищника.

На видео попало нападение акулы на дайвера


Краузе рассказал, что инцидент произошел на Багамах, а видеозапись сделал его друг. Судя по видео, дайвер плавал на глубине с гарпуном и искал добычу. В один момент к нему подплыла акула и схватила за голову.



От случившегося у остальных подводных охотников началась паника. Они поднялись на лодку. Отмечается, что раненый и окровавленный Уилл Краузе выбрался на поверхность самостоятельно. Из-за того, что плавающий хищник был небольшим, ему не удалось нанести значительных травм. Медики зашили затылок дайвера.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:14

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