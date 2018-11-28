На видео попало нападение акулы на дайвера





Краузе рассказал, что инцидент произошел на Багамах, а видеозапись сделал его друг. Судя по видео, дайвер плавал на глубине с гарпуном и искал добычу. В один момент к нему подплыла акула и схватила за голову.От случившегося у остальных подводных охотников началась паника. Они поднялись на лодку. Отмечается, что раненый и окровавленный Уилл Краузе выбрался на поверхность самостоятельно. Из-за того, что плавающий хищник был небольшим, ему не удалось нанести значительных травм. Медики зашили затылок дайвера.