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Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая придала ей сил во время беременности

Ирена Понарошку в Instagram поделилась с пользователями секретами материнства. Знаменитость рассказала поговорку, которая придала ей сил, когда она была беременна.

Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая придала ей сил во время беременности


Месяц назад телеведущая стала мамой второго своего ребёнка. Теперь Ирена попробовала другие методы кормления, а также ухода за новорождённым. Она упростила данный процесс, сделав его более привычным. Раньше телеведущая принципиально не пользовалась соской-пустышкой, а также прочими мелочами, известными каждой маме. Во время беременности Ирена Понарошку настраивала себя на позитив, произнося следующую поговорку: "Не грусти, а то не будет грудь расти". Ирена заметила, что благодаря тому, что она придерживалась собственного совета, теперь растит очередного ребёнка.

Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая придала ей сил во время беременности


Фолловеры поблагодарили Ирену Понарошку за совет. Они отметили сильный характер звезды, а также умение не поддаваться унынию. Пост довольно быстро стал популярным, набрав множество одобрительных лайков. В свою очередь будущие мамы сказали, что будут пользоваться поговоркой знаменитости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:07

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