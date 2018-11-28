Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая придала ей сил во время беременности





Месяц назад телеведущая стала мамой второго своего ребёнка. Теперь Ирена попробовала другие методы кормления, а также ухода за новорождённым. Она упростила данный процесс, сделав его более привычным. Раньше телеведущая принципиально не пользовалась соской-пустышкой, а также прочими мелочами, известными каждой маме. Во время беременности Ирена Понарошку настраивала себя на позитив, произнося следующую поговорку: "Не грусти, а то не будет грудь расти". Ирена заметила, что благодаря тому, что она придерживалась собственного совета, теперь растит очередного ребёнка.Фолловеры поблагодарили Ирену Понарошку за совет. Они отметили сильный характер звезды, а также умение не поддаваться унынию. Пост довольно быстро стал популярным, набрав множество одобрительных лайков. В свою очередь будущие мамы сказали, что будут пользоваться поговоркой знаменитости.