На Байкале найдены тела пропавших две недели назад рыбаков





14 ноября двое рыбаков 36 и 37 лет и одна женщина на лодке отправились на рыбалку. Тела мужчин нашла их родственница. Возле них находились остатки разбившейся лодки. О судьбе спутницы мужчин на данный момент ничего неизвестно. По факту гибели людей начата проверка.Поисками пропавших занимались около 20 спасателей и волонтеры при помощи вертолета службы МЧС Ми-8. В Следственном комитете заявили, что погибшие были братьями и проживали на станции Переемная в Кабанском районе.