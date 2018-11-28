На Байкале найдены тела пропавших две недели назад рыбаков
В Следственном комитете Бурятии сообщили, что на Байкале найдены тела пропавших две недели назад рыбаков. Трупы были обнаружены в районе села Клюевка.
14 ноября двое рыбаков 36 и 37 лет и одна женщина на лодке отправились на рыбалку. Тела мужчин нашла их родственница. Возле них находились остатки разбившейся лодки. О судьбе спутницы мужчин на данный момент ничего неизвестно. По факту гибели людей начата проверка.
Поисками пропавших занимались около 20 спасателей и волонтеры при помощи вертолета службы МЧС Ми-8. В Следственном комитете заявили, что погибшие были братьями и проживали на станции Переемная в Кабанском районе.
14 ноября двое рыбаков 36 и 37 лет и одна женщина на лодке отправились на рыбалку. Тела мужчин нашла их родственница. Возле них находились остатки разбившейся лодки. О судьбе спутницы мужчин на данный момент ничего неизвестно. По факту гибели людей начата проверка.
Поисками пропавших занимались около 20 спасателей и волонтеры при помощи вертолета службы МЧС Ми-8. В Следственном комитете заявили, что погибшие были братьями и проживали на станции Переемная в Кабанском районе.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:03