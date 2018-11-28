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В Санкт-Петербурге у Ольги Бузовой аншлага не будет

Несколько недель назад в московском «Крокус Сити Холле» состоялось шоу Ольги Бузовой, и недавно певица предложила фанатам рассказать о своих впечатлениях от увиденного, но оказалось, что поклонники остались недовольны представлением.

Бузову обвинили в плагиате, так как сюжет шоу был «надерган» из разных аналогичных представлений других звезд, да и обещанных знаменитостей среди зрителей не наблюдалось.

В Санкт-Петербурге у Ольги Бузовой аншлага не будет

Поэтому зрители предрекают Ольге провал на шоу «Принимай меня» в Санкт-Петербурге, а также говорят, что аншлага точно не будет. Хотя питерские поклонники Бузовой заверили, что обязательно придут на представление.

В Санкт-Петербурге у Ольги Бузовой аншлага не будет

Хейтеры указали Ольге Бузовой на алчность и безумную любовь к сцене, которую она уже не променяет на мужчину и настоящую человеческую любовь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:51

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