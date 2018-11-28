В Санкт-Петербурге у Ольги Бузовой аншлага не будет

Бузову обвинили в плагиате, так как сюжет шоу был «надерган» из разных аналогичных представлений других звезд, да и обещанных знаменитостей среди зрителей не наблюдалось.Поэтому зрители предрекают Ольге провал на шоу «Принимай меня» в Санкт-Петербурге, а также говорят, что аншлага точно не будет. Хотя питерские поклонники Бузовой заверили, что обязательно придут на представление.Хейтеры указали Ольге Бузовой на алчность и безумную любовь к сцене, которую она уже не променяет на мужчину и настоящую человеческую любовь.