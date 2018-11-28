АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Ольга Рапунцель с Дмитрием Дмитренко начали делить несуществующую квартиру

Сегодня в эфире Дома-2 скандальная парочка Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко опять "порадует" зрителей.

Теперь легковозбуждаемые супруги начнут делить квартиру. Правда, эта квартира ещё не существует в природе.

Ольга Рапунцель с Дмитрием Дмитренко начали делить несуществующую квартиру

Кстати, Дима и Оля ссорятся из-за семейного бюджета уже несколько дней подряд. Рапунцель, как истинная девушка, мечтает о развлечениях и подарках. Однако Дмитриенко оказался весьма прижимист.

Кроме этого, свои заработанные денежки Дмитрий пересылает маме, отлично понимая, что расточительная Рапа быстренько найдёт им применение.

Ольга Рапунцель с Дмитрием Дмитренко начали делить несуществующую квартиру

Но сама девушка убеждена, что супруг просто жалеет тратить свои деньги на своих женщин. Рапунцель теперь сомневается, а стоит ли продолжать жить с таким скрягой.

Теперь в семье остро встаёт вопрос о тратах на жилье. Хоть квартира еще не куплена, Дима и Оля уже готовы делить квадратные метры. И не просто делить, а "запротоколировать" всё в юридической фирме.

Кстати, на этом настаивает мужчина. Дмитренко уже отыскал нотариуса и не может понять, почему так недовольна теперь его жёнушка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Секрет долголетия заключается в
Татьяна Моргунова намерена покинуть Serebro вслед
Снигирь и Цыганов появились на публике после
Подмосковная недвижимость становится ближе к
Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев потратил на свадьбу
На видео попало нападение акулы на дайвера
Ирена Понарошку рассказала поговорку, которая
На Байкале найдены тела пропавших две недели
Учёные заявили, что древние наскальные рисунки с
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО
В Санкт-Петербурге у Ольги Бузовой аншлага не
Ученые выявили уникальный показатель высокого
Откровенный снимок Анны Седоковой в Instagram
Ольга Рапунцель с Дмитрием Дмитренко начали
Британские ученые назвали низкую самооценку
Ксения Бородина призналась в любви к своей
Паулина Андреева поделилась с поклонниками
Ученые разобрались с механизмом запоминания и
«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2
Эксперты составили список лучших наушников
Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с
Астрономы: После гибели Солнце засыплет Землю и
Ателье Manhart презентовали купе BMW M2
Ученые приблизились к разгадке тайны “пустого
General Motors планирует сократить штат и
В интернете появились данные о новом серийном
Спрос на хэтчбек Hyundai Santro оказался выше
Американская певица Шер ушла со спектакля о своей
Татьяна Терёшина отреагировала на негативные
Двадцать процентов россиян не смогли войти в
Просмотреть все новости