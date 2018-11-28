Ольга Рапунцель с Дмитрием Дмитренко начали делить несуществующую квартиру

Теперь легковозбуждаемые супруги начнут делить квартиру. Правда, эта квартира ещё не существует в природе.Кстати, Дима и Оля ссорятся из-за семейного бюджета уже несколько дней подряд. Рапунцель, как истинная девушка, мечтает о развлечениях и подарках. Однако Дмитриенко оказался весьма прижимист.Кроме этого, свои заработанные денежки Дмитрий пересылает маме, отлично понимая, что расточительная Рапа быстренько найдёт им применение.Но сама девушка убеждена, что супруг просто жалеет тратить свои деньги на своих женщин. Рапунцель теперь сомневается, а стоит ли продолжать жить с таким скрягой.Теперь в семье остро встаёт вопрос о тратах на жилье. Хоть квартира еще не куплена, Дима и Оля уже готовы делить квадратные метры. И не просто делить, а "запротоколировать" всё в юридической фирме.Кстати, на этом настаивает мужчина. Дмитренко уже отыскал нотариуса и не может понять, почему так недовольна теперь его жёнушка.