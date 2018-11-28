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Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне

Известная ведущая, дизайнер одежды, мама и жена Ксения Бородина у себя в Instagram вышла в прямой эфир и пообщалась с многочисленными подписчиками.

Вообще у поклонников девушки всегда было много вопросов к ведущей телепроекта "Дом-2". И вот в Stories Бородина утолила любопытство своих фолловеров.

Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне

Она рассказала про себя немало интересного. К примеру, девушка опять призналась в любви к теплой стране под названием Турция, рассказала, что уже определилась с тем, как проведет новогодние праздники. Сообщила про телесериалы и про книжку, которыми сейчас увлеклась.

Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне

Разумеется, поклонники хотели знать и о личном. Надо отметить, что Бородина ничего не скрывала. Поклонники спросили об отношениях с семьёй супруга Курбана Омарова, и Ксюша не таясь, рассказала о любви к собственной свекрови, а также о том, что своего мужа она называет Зи.

Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне

Поговорили и о третьем ребенке: Бородина не дает гарантии, что после двух дочурок у неё будет сын, а значит, о рождении третьего ребёнка пока нет никаких замыслов. Кстати, она сообщила, что имя младшей дочери выбрала именно она.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за Курбана в 2015 году. В этом браке у них родилась девочка Теона. Также у теледивы растёт старшая дочь Маруся от первого брака.

Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне

Надо сказать, что ведущая телестройки о своей семье рассказывает без утайки и часто делится в Instagram различными семейными фотографиями и видеороликами.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:13

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