Ксения Бородина призналась в любви к своей свекрови и ответила на вопрос о сыне





Вообще у поклонников девушки всегда было много вопросов к ведущей телепроекта "Дом-2". И вот в Stories Бородина утолила любопытство своих фолловеров.Она рассказала про себя немало интересного. К примеру, девушка опять призналась в любви к теплой стране под названием Турция, рассказала, что уже определилась с тем, как проведет новогодние праздники. Сообщила про телесериалы и про книжку, которыми сейчас увлеклась.Разумеется, поклонники хотели знать и о личном. Надо отметить, что Бородина ничего не скрывала. Поклонники спросили об отношениях с семьёй супруга Курбана Омарова, и Ксюша не таясь, рассказала о любви к собственной свекрови, а также о том, что своего мужа она называет Зи.Поговорили и о третьем ребенке: Бородина не дает гарантии, что после двух дочурок у неё будет сын, а значит, о рождении третьего ребёнка пока нет никаких замыслов. Кстати, она сообщила, что имя младшей дочери выбрала именно она.Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за Курбана в 2015 году. В этом браке у них родилась девочка Теона. Также у теледивы растёт старшая дочь Маруся от первого брака.Надо сказать, что ведущая телестройки о своей семье рассказывает без утайки и часто делится в Instagram различными семейными фотографиями и видеороликами.