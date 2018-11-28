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«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

Мы уже сообщали, что участница телепроекта Дом-2 Оксана Ряска после того, как приехала с сейшельской площадки, покинула периметр.

Ушла она по-английски.

«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

А накануне Оксана впервые дала комментарии своим переменам в жизни. Ряска решила уйти из телестройки навсегда. Такого поворота событий, не ожидали даже организаторы.
«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

Теперь девушка хочет начать жизнь заново. Свой "домовский" этап она оставляет в прошлом. А теперь готовится приехать в Америку и говорит, что в России её больше ничего не держит.

«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

Оксана заявила, что не будет брезговать любой работой, чтобы задержаться в Америке.
«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

Ещё будучи участницей Дома-2, Оксана посещала Нью-Йорк и тогда была в восхищении от этого американского мегаполиса. И вот, вернувшись на Поляну, она прямо сказала о своём желании уехать за океан.

Перелёт намечен на середину декабря.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:57

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