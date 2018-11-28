«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США

Ушла она по-английски.А накануне Оксана впервые дала комментарии своим переменам в жизни. Ряска решила уйти из телестройки навсегда. Такого поворота событий, не ожидали даже организаторы.Теперь девушка хочет начать жизнь заново. Свой "домовский" этап она оставляет в прошлом. А теперь готовится приехать в Америку и говорит, что в России её больше ничего не держит.Оксана заявила, что не будет брезговать любой работой, чтобы задержаться в Америке.Ещё будучи участницей Дома-2, Оксана посещала Нью-Йорк и тогда была в восхищении от этого американского мегаполиса. И вот, вернувшись на Поляну, она прямо сказала о своём желании уехать за океан.Перелёт намечен на середину декабря.