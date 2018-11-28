«Устроюсь на обычную работу»: Звезда Дома-2 Оксана Ряска переезжает в США
Мы уже сообщали, что участница телепроекта Дом-2 Оксана Ряска после того, как приехала с сейшельской площадки, покинула периметр.
Ушла она по-английски.
А накануне Оксана впервые дала комментарии своим переменам в жизни. Ряска решила уйти из телестройки навсегда. Такого поворота событий, не ожидали даже организаторы.
Теперь девушка хочет начать жизнь заново. Свой "домовский" этап она оставляет в прошлом. А теперь готовится приехать в Америку и говорит, что в России её больше ничего не держит.
Оксана заявила, что не будет брезговать любой работой, чтобы задержаться в Америке.
Ещё будучи участницей Дома-2, Оксана посещала Нью-Йорк и тогда была в восхищении от этого американского мегаполиса. И вот, вернувшись на Поляну, она прямо сказала о своём желании уехать за океан.
Перелёт намечен на середину декабря.
Ушла она по-английски.
А накануне Оксана впервые дала комментарии своим переменам в жизни. Ряска решила уйти из телестройки навсегда. Такого поворота событий, не ожидали даже организаторы.
Теперь девушка хочет начать жизнь заново. Свой "домовский" этап она оставляет в прошлом. А теперь готовится приехать в Америку и говорит, что в России её больше ничего не держит.
Оксана заявила, что не будет брезговать любой работой, чтобы задержаться в Америке.
Ещё будучи участницей Дома-2, Оксана посещала Нью-Йорк и тогда была в восхищении от этого американского мегаполиса. И вот, вернувшись на Поляну, она прямо сказала о своём желании уехать за океан.
Перелёт намечен на середину декабря.