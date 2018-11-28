Откровенный снимок Анны Седоковой в Instagram вызвал негодование у подписчиков
Певица Анна Седокова разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram откровенный снимок, который вызвал бурю негодования с стороны подписчиков. В комментарии, который она оставила под фото, исполнительница написала, что ее творчество всегда предназначалось для взрослой аудитории.
На фотографии Анна Седокова запечатлена в компании двух полуобнаженных участниц из своей танцевальной группы. Сама звезда одета в обтягивающий латексный комбинезон черного цвета. Танцовщицы выставляют напоказ свои ягодицы, а певица положила руку на «мягкое место» одной из них и склонила голову.
Началом комментария к снимку стали слова Анны Седоковой о том, что «ночь уже почти, значит можно». Далее она рассказала, что ей по вкусу именно такой типаж девушек, а также сообщила, что с декабря они будут выступать вместе. Артистка пообещала, что ее новое концертное шоу будет жарким и отметила, что целевой аудиторией для ее музыки никогда не были дети.
Фолловеры подвергли резкой критике вызывающее фото артистки. В своих комментариях они написали, что оно является развратным и провокационным, а звезде должно быть стыдно растить детей. Также в ее адрес прозвучало множество других нелестных слов и "эпитетов".
На фотографии Анна Седокова запечатлена в компании двух полуобнаженных участниц из своей танцевальной группы. Сама звезда одета в обтягивающий латексный комбинезон черного цвета. Танцовщицы выставляют напоказ свои ягодицы, а певица положила руку на «мягкое место» одной из них и склонила голову.
Началом комментария к снимку стали слова Анны Седоковой о том, что «ночь уже почти, значит можно». Далее она рассказала, что ей по вкусу именно такой типаж девушек, а также сообщила, что с декабря они будут выступать вместе. Артистка пообещала, что ее новое концертное шоу будет жарким и отметила, что целевой аудиторией для ее музыки никогда не были дети.
Фолловеры подвергли резкой критике вызывающее фото артистки. В своих комментариях они написали, что оно является развратным и провокационным, а звезде должно быть стыдно растить детей. Также в ее адрес прозвучало множество других нелестных слов и "эпитетов".
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:36