Паулина Андреева поделилась с поклонниками секретами изящной фигуры в Instagram

По словам артистки, главными составляющими ее успеха в поддержании идеальных форм является то, что она практикует йогу, занимается спортом и соблюдает режим обильного питья. В еде Паулина Андреева предпочитает не ограничиваться, но следит за рационом своего питания и не употребляет тяжелые для ее пищеварения продукты. По словам знаменитости, женщины не должны изнурять свой организм постоянным стремлением сбросить лишние килограммы, поскольку они «люди, а не роботы». Также звезда полагает, что внешность во многом определяется наследственностью.Однако Паулина Андреева заявляет, что внешний вид для актрисы является всего лишь инструментом в ее работе, поэтому для значимой роли она готова преображаться.