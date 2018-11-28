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Паулина Андреева поделилась с поклонниками секретами изящной фигуры в Instagram

Изящная фигура Паулины Андреевой является объектом восхищения для многочисленных поклонников. Популярная актриса поделилась с почитателями в Instagram секретами о том, как у нее получается столь хорошо выглядеть.

Паулина Андреева поделилась с поклонниками секретами изящной фигуры в Instagram

По словам артистки, главными составляющими ее успеха в поддержании идеальных форм является то, что она практикует йогу, занимается спортом и соблюдает режим обильного питья. В еде Паулина Андреева предпочитает не ограничиваться, но следит за рационом своего питания и не употребляет тяжелые для ее пищеварения продукты. По словам знаменитости, женщины не должны изнурять свой организм постоянным стремлением сбросить лишние килограммы, поскольку они «люди, а не роботы». Также звезда полагает, что внешность во многом определяется наследственностью.

Однако Паулина Андреева заявляет, что внешний вид для актрисы является всего лишь инструментом в ее работе, поэтому для значимой роли она готова преображаться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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