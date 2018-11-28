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Ученые выявили уникальный показатель высокого уровня интеллектуальных способностей человека

Ученые рассказали об исследовании, в результате которого им удалось выявить уникальный показатель высокого уровня интеллектуальных способностей человека. Такие сведения опубликовало специализированное зарубежное издание.
Ученые выявили уникальный показатель высокого уровня интеллектуальных способностей человека

Авторы эксперимента дали 100 участниками обычное задание, которое состояло в сравнении протяженности разных линий. До начала мыслительного процесса исследователи ознакомили добровольцев с результатами других участников.

Проанализировав полученные данные, эксперты пришли к выводу о том, что большая часть респондентов предпочитала давать ответы, опираясь на мнение окружающих с тем, чтобы между ними не возникало различий. Однако были и такие участники, которые, невзирая на полученную информацию о решениях «коллег», доказывали исключительно свою точку зрения. Это и стало для ученых уникальным показателем их высокого уровня интеллекта. Специалисты также установили, что если человек сомневался в правильном ответе, то предпочитал согласиться с аргументами окружающих.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:47

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