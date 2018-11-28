Ученые выявили уникальный показатель высокого уровня интеллектуальных способностей человека





Авторы эксперимента дали 100 участниками обычное задание, которое состояло в сравнении протяженности разных линий. До начала мыслительного процесса исследователи ознакомили добровольцев с результатами других участников.Проанализировав полученные данные, эксперты пришли к выводу о том, что большая часть респондентов предпочитала давать ответы, опираясь на мнение окружающих с тем, чтобы между ними не возникало различий. Однако были и такие участники, которые, невзирая на полученную информацию о решениях «коллег», доказывали исключительно свою точку зрения. Это и стало для ученых уникальным показателем их высокого уровня интеллекта. Специалисты также установили, что если человек сомневался в правильном ответе, то предпочитал согласиться с аргументами окружающих.