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Британские ученые назвали низкую самооценку главной причиной лжи

Специалисты из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили главную причину того, почему люди лгут. Оказалось, что ложь порождается низкой самооценкой. Такие сведения опубликованы в специализированном зарубежном издании.

Британские ученые назвали низкую самооценку главной причиной лжи

Ученые провели несколько исследований, в одном из которых респондентов разбили на три группы с учетом их эмоционального состояния. Психологи дали участникам задание, суть которого заключалась в описании наиболее запоминающихся событий в их жизни. Проанализировав полученные данные, эксперты определили, что добровольцы в хорошем настроении вспоминали о позитивных случаях, произошедших с ними. Те же, кто был озлоблен, указывали на жизненные моменты с негативной окраской.

Следующее задание для участников состояло в том, что им нужно было максимально подробно рассказать о выполнении предыдущей задачи. Ученые установили, что для испытуемых, которые отметили нехорошие поступки или события, было свойственно характеризовать себя не настолько положительно, насколько это делали их «коллеги» в более благоприятном расположении духа.

Второй опыт заключался в выяснении природы лжи. Каждому респонденту задали вопрос о том, как он оценивает свое нелицеприятное поведение. Получив ответы, ученые поняли, что обманщики обвиняют самих себя в нечестности.

Британские ученые назвали низкую самооценку главной причиной лжи

В заключение проведенной работы исследователи отметили, что меры по повышению самооценки могут способствовать обретению человеком веры в себя и стать стимулом для позитивных изменений. Главной причиной лжи они назвали банальную неуверенность, поскольку никто не желает поступать плохо. По словам психологов, если поменяется мышление, то обман будет не нужен.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25

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