Британские ученые назвали низкую самооценку главной причиной лжи
Специалисты из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили главную причину того, почему люди лгут. Оказалось, что ложь порождается низкой самооценкой. Такие сведения опубликованы в специализированном зарубежном издании.
Ученые провели несколько исследований, в одном из которых респондентов разбили на три группы с учетом их эмоционального состояния. Психологи дали участникам задание, суть которого заключалась в описании наиболее запоминающихся событий в их жизни. Проанализировав полученные данные, эксперты определили, что добровольцы в хорошем настроении вспоминали о позитивных случаях, произошедших с ними. Те же, кто был озлоблен, указывали на жизненные моменты с негативной окраской.
Следующее задание для участников состояло в том, что им нужно было максимально подробно рассказать о выполнении предыдущей задачи. Ученые установили, что для испытуемых, которые отметили нехорошие поступки или события, было свойственно характеризовать себя не настолько положительно, насколько это делали их «коллеги» в более благоприятном расположении духа.
Второй опыт заключался в выяснении природы лжи. Каждому респонденту задали вопрос о том, как он оценивает свое нелицеприятное поведение. Получив ответы, ученые поняли, что обманщики обвиняют самих себя в нечестности.
В заключение проведенной работы исследователи отметили, что меры по повышению самооценки могут способствовать обретению человеком веры в себя и стать стимулом для позитивных изменений. Главной причиной лжи они назвали банальную неуверенность, поскольку никто не желает поступать плохо. По словам психологов, если поменяется мышление, то обман будет не нужен.
Ученые провели несколько исследований, в одном из которых респондентов разбили на три группы с учетом их эмоционального состояния. Психологи дали участникам задание, суть которого заключалась в описании наиболее запоминающихся событий в их жизни. Проанализировав полученные данные, эксперты определили, что добровольцы в хорошем настроении вспоминали о позитивных случаях, произошедших с ними. Те же, кто был озлоблен, указывали на жизненные моменты с негативной окраской.
Следующее задание для участников состояло в том, что им нужно было максимально подробно рассказать о выполнении предыдущей задачи. Ученые установили, что для испытуемых, которые отметили нехорошие поступки или события, было свойственно характеризовать себя не настолько положительно, насколько это делали их «коллеги» в более благоприятном расположении духа.
Второй опыт заключался в выяснении природы лжи. Каждому респонденту задали вопрос о том, как он оценивает свое нелицеприятное поведение. Получив ответы, ученые поняли, что обманщики обвиняют самих себя в нечестности.
В заключение проведенной работы исследователи отметили, что меры по повышению самооценки могут способствовать обретению человеком веры в себя и стать стимулом для позитивных изменений. Главной причиной лжи они назвали банальную неуверенность, поскольку никто не желает поступать плохо. По словам психологов, если поменяется мышление, то обман будет не нужен.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25