Американская певица Шер ушла со спектакля о своей жизни
Во время показа мюзикла, рассказывающего о жизни известной исполнительницы песен Шер, произошел каверзный случай. Артистка во время музыкального спектакля внезапно вышла из зала.
По имеющейся информации, певица была крайне удивлена существенными изменениями, внесенными сценаристами в сюжет, при этом о поправках Шер не предупредили. Однако организаторы мюзикла заявляют, что знаменитость была взволнована из-за произошедших пожаров в Калифорнии, вследствие чего покинула зал, не дождавшись антракта.
Певица все же через некоторое время успокоилась и досмотрела представление. Стоит отметить, что сюжет мюзикла под названием «Шоу Шер» рассказывает о творческом нелегком пути легендарной артистки.
По имеющейся информации, певица была крайне удивлена существенными изменениями, внесенными сценаристами в сюжет, при этом о поправках Шер не предупредили. Однако организаторы мюзикла заявляют, что знаменитость была взволнована из-за произошедших пожаров в Калифорнии, вследствие чего покинула зал, не дождавшись антракта.
Певица все же через некоторое время успокоилась и досмотрела представление. Стоит отметить, что сюжет мюзикла под названием «Шоу Шер» рассказывает о творческом нелегком пути легендарной артистки.