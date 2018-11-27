Американская певица Шер ушла со спектакля о своей жизни





По имеющейся информации, певица была крайне удивлена существенными изменениями, внесенными сценаристами в сюжет, при этом о поправках Шер не предупредили. Однако организаторы мюзикла заявляют, что знаменитость была взволнована из-за произошедших пожаров в Калифорнии, вследствие чего покинула зал, не дождавшись антракта.Певица все же через некоторое время успокоилась и досмотрела представление. Стоит отметить, что сюжет мюзикла под названием «Шоу Шер» рассказывает о творческом нелегком пути легендарной артистки.