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Американская певица Шер ушла со спектакля о своей жизни

Во время показа мюзикла, рассказывающего о жизни известной исполнительницы песен Шер, произошел каверзный случай. Артистка во время музыкального спектакля внезапно вышла из зала.

Американская певица Шер ушла со спектакля о своей жизни


По имеющейся информации, певица была крайне удивлена существенными изменениями, внесенными сценаристами в сюжет, при этом о поправках Шер не предупредили. Однако организаторы мюзикла заявляют, что знаменитость была взволнована из-за произошедших пожаров в Калифорнии, вследствие чего покинула зал, не дождавшись антракта.

Певица все же через некоторое время успокоилась и досмотрела представление. Стоит отметить, что сюжет мюзикла под названием «Шоу Шер» рассказывает о творческом нелегком пути легендарной артистки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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