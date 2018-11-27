Оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время спектакля в Екатеринбурге
Ильгам Валиев, являющийся башкирским оперным певцом, в Екатеринбургском театральном учреждении во время музыкальной постановки «Кармен» травмировал обе губы. По словам тенора, это случилось во время сцены сражения тореадора с его персонажем - солдатом Хосе.
В социальной сети «ВКонтакте» оперный певец сообщил поклонникам, что «Кармен» является его самым любимым спектаклем. Трюки, применяющиеся в постановке, ставили тренер по единоборству и опытный каскадер. Все действия были до мелочей отработаны. Ильгам Валиев заявил, что ранее никаких травм не случалось, но в этот раз певец получил очень серьезные телесные повреждения, а именно нижней и верхней губы.
Невзирая на рваные раны, тенор доработал до финала пьесы, после в травмпункте ему их зашили. Медики запретили Ильгаму Валиеву петь на протяжении двух недель. В конце поста артист поблагодарил своих поклонников, заверяя их, что все будет хорошо.
В социальной сети «ВКонтакте» оперный певец сообщил поклонникам, что «Кармен» является его самым любимым спектаклем. Трюки, применяющиеся в постановке, ставили тренер по единоборству и опытный каскадер. Все действия были до мелочей отработаны. Ильгам Валиев заявил, что ранее никаких травм не случалось, но в этот раз певец получил очень серьезные телесные повреждения, а именно нижней и верхней губы.
Невзирая на рваные раны, тенор доработал до финала пьесы, после в травмпункте ему их зашили. Медики запретили Ильгаму Валиеву петь на протяжении двух недель. В конце поста артист поблагодарил своих поклонников, заверяя их, что все будет хорошо.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30