Эксперты составили список лучших наушников





По мнению экспертов, Optoma NuForce BE Sport4 являются лидером среди беспроводных наушников. Они смогут функционировать до десяти часов без подзарядки. Модель обеспечивает хорошую шумоизоляцию, отлично подходят для тренировок. Цена наушников составляет 99 евро. На втором месте оказалась модель RHA MA390 Wireless, которая стоит 48 евро. Данные наушники работают до 12 часов. Они обладают превосходным звучанием. Третье место заняла версия OnePlus Bullets Wireless, которая стоит 86 евро. На четвёртом месте расположились наушники Jaybird X3. Их цена составляет 95 евро. Они обладают хорошим звучанием и конструкцией. На пятом месте оказалась версия Sony WI-1000XСписок лучших Bluetooth-наушников текущего года включает модели Beats X и Bose QuietControl 30. Третье место досталось Jabra Elite 65t. На четвёртом месте оказались Optoma NuForce BE Free5. Пятое место получила версия Apple AirPods.