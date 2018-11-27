Татьяна Терёшина отреагировала на негативные комментарии в адрес её мамы

«Однако счастливым людям не просто повезло, – продолжила звезда. – Поймите, быть счастливым – это тяжёлый и ежедневный труд, подразумевающий развитие в себе таких качеств, как самодисциплина, самокритика, требовательность к самому себе, выбор достойного окружения, включая правильные книги, которые повышают уровень самообразования. Это также умение сопереживать другим и быть благодарными за проявленное к вам добро».



Татьяна Терёшина в достаточно продолжительном посте поставила недоброжелателей на место, отметив, что она не устраивала Instagram-опрос на счёт того, нравится ли им внешний вид её 70-летней мамы или нет, а просто посвятила ей в честь праздника добрые слова. Исполнительница расписала достоинства своей родительницы, среди которых – сильная воля, стремление вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, доброта, хорошее чувство юмора.– написала 39-летняя Татьяна Терёшина, пояснив, что оскорблениям со стороны хейтеров уже подвергались, помимо неё самой, и супруг, и дочь, и вот теперь уже мама.Артистка выразила мнение, что причина дискомфорта многих людей от счастья других заключается не только в зависти, но также в безделье и неопределённости, в отсутствии хорошего воспитания и даже в каком-то роде безысходности.Напоследок Татьяна Терёшина пожелала фолловерам беречь и ценить своих родителей, какими бы они ни были, так как других у них не будет.