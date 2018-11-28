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Астрономы: После гибели Солнце засыплет Землю и ближайшие планеты наноалмазами

Сотрудники Института поиска внеземных цивилизаций провели исследования и подготовили отчёт, описав, что произойдёт после гибели Солнца. По их мнению, Землю и ближайшие планеты засыплет наноалмазами.
Астрономы: После гибели Солнце засыплет Землю и ближайшие планеты наноалмазами

Учёные из США провели дополнительные исследования, пытаясь установить судьбу планет в Солнечной системе после гибели Солнца. Ранее считалось, что они разогреются до высоких температур и останутся навечно выжженными пустынями. Это произойдет после того, как светило превратится в сверхновую, а после станет белым карликом, в чём уже никто не сомневается, так как подобных примеров за годы изучения Вселенной обнаружили немало. Известна и точная дата, примерно через 4,5 миллиарда лет. Тем не менее, вопрос о судьбе ближайших планет остаётся открытым. Не так давно специалисты получили новые данные, говорящие, их облик может оказаться совсем другим, нежели предполагается. Землю и её соседей засыплет наноалмазами.

Выяснилось, при взрыве сверхновой выделяется куда больше частиц, чем считалось ранее. Близ неё после данного события сохраняется до 25% материала, появившегося при разрушении звезды. Часть этой перегоревшей субстанции покроет и Марс и Землю, но для третьей планеты от центра системы это уже не будет иметь никакого значения, так как любая жизнь на ней исчезнет задолго до этих событий.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:00

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