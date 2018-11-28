Астрономы: После гибели Солнце засыплет Землю и ближайшие планеты наноалмазами
Сотрудники Института поиска внеземных цивилизаций провели исследования и подготовили отчёт, описав, что произойдёт после гибели Солнца. По их мнению, Землю и ближайшие планеты засыплет наноалмазами.
Учёные из США провели дополнительные исследования, пытаясь установить судьбу планет в Солнечной системе после гибели Солнца. Ранее считалось, что они разогреются до высоких температур и останутся навечно выжженными пустынями. Это произойдет после того, как светило превратится в сверхновую, а после станет белым карликом, в чём уже никто не сомневается, так как подобных примеров за годы изучения Вселенной обнаружили немало. Известна и точная дата, примерно через 4,5 миллиарда лет. Тем не менее, вопрос о судьбе ближайших планет остаётся открытым. Не так давно специалисты получили новые данные, говорящие, их облик может оказаться совсем другим, нежели предполагается. Землю и её соседей засыплет наноалмазами.
Выяснилось, при взрыве сверхновой выделяется куда больше частиц, чем считалось ранее. Близ неё после данного события сохраняется до 25% материала, появившегося при разрушении звезды. Часть этой перегоревшей субстанции покроет и Марс и Землю, но для третьей планеты от центра системы это уже не будет иметь никакого значения, так как любая жизнь на ней исчезнет задолго до этих событий.
Учёные из США провели дополнительные исследования, пытаясь установить судьбу планет в Солнечной системе после гибели Солнца. Ранее считалось, что они разогреются до высоких температур и останутся навечно выжженными пустынями. Это произойдет после того, как светило превратится в сверхновую, а после станет белым карликом, в чём уже никто не сомневается, так как подобных примеров за годы изучения Вселенной обнаружили немало. Известна и точная дата, примерно через 4,5 миллиарда лет. Тем не менее, вопрос о судьбе ближайших планет остаётся открытым. Не так давно специалисты получили новые данные, говорящие, их облик может оказаться совсем другим, нежели предполагается. Землю и её соседей засыплет наноалмазами.
Выяснилось, при взрыве сверхновой выделяется куда больше частиц, чем считалось ранее. Близ неё после данного события сохраняется до 25% материала, появившегося при разрушении звезды. Часть этой перегоревшей субстанции покроет и Марс и Землю, но для третьей планеты от центра системы это уже не будет иметь никакого значения, так как любая жизнь на ней исчезнет задолго до этих событий.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:00