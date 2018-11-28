АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с детьми

Бритни Спирс вновь попала в центр объектива папарацци, заметивших знаменитость на прогулке с детьми. В результате на певицу посыпался шквал критики в связи с ее внешним видом, хотя совсем недавно ее хвалили за возвращение прежнего стильного облика.

Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с детьми


В своем Instagram Бритни Спирс показала снимок в бикини, демонстрируя, как привела в порядок свое тело и прекрасно выглядит в целом. Поклонники обрадовались такому приятному преображению звезды, но уже следом наступила очередь разочарования. Выяснилось, что певица все так же, как и раньше, не уделяет особого внимания своему внешнему виду вне сцены.
Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с детьми


Папарацци заметили, как звезда вышла в люди с сыновьями Джейденом и Шоном. При этом выглядела Бритни Спирс не особо привлекательно. От нее отталкивал ее внешний вид: взъерошенные волосы, запятнанная и измятая одежда. Излишняя мешковатость одежды дали почву для подозрения в возвращении проблем с лишним весом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с
Астрономы: После гибели Солнце засыплет Землю и
Ателье Manhart презентовали купе BMW M2
Ученые приблизились к разгадке тайны “пустого
General Motors планирует сократить штат и
В интернете появились данные о новом серийном
Спрос на хэтчбек Hyundai Santro оказался выше
Американская певица Шер ушла со спектакля о своей
Татьяна Терёшина отреагировала на негативные
Двадцать процентов россиян не смогли войти в
Оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время
В Израиль плывет воссозданный по Библии Ноев
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла очередную
Оксана Акиньшина показала художественные таланты
Юрий Лоза призвал государство защитить молодёжь
В бассейн! Ксения Собчак дала родительский совет
Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом
Медики рассказали о пользе чёрного перца для
Ученые рассказали, почему древние египтяне
Татьяна Ларина в новом сезоне шоу "Дневник
В интернете появились первые фото новой версии
Ученые объяснили, почему девушки не могут
Алика Смехова и Мария Шукшина требуют закрытия
Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее
В 2019 году Haval выведет на рынок России два
Эксперт озвучил дальнейшую работу зонда InSight
Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко
У актрисы Александры Бортич роман с сыном
В архивах NASA нашлось фото белого НЛО на орбите
Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего
Просмотреть все новости