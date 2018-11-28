Неопрятную Бритни Спирс заметили на прогулке с детьми
Бритни Спирс вновь попала в центр объектива папарацци, заметивших знаменитость на прогулке с детьми. В результате на певицу посыпался шквал критики в связи с ее внешним видом, хотя совсем недавно ее хвалили за возвращение прежнего стильного облика.
В своем Instagram Бритни Спирс показала снимок в бикини, демонстрируя, как привела в порядок свое тело и прекрасно выглядит в целом. Поклонники обрадовались такому приятному преображению звезды, но уже следом наступила очередь разочарования. Выяснилось, что певица все так же, как и раньше, не уделяет особого внимания своему внешнему виду вне сцены.
Папарацци заметили, как звезда вышла в люди с сыновьями Джейденом и Шоном. При этом выглядела Бритни Спирс не особо привлекательно. От нее отталкивал ее внешний вид: взъерошенные волосы, запятнанная и измятая одежда. Излишняя мешковатость одежды дали почву для подозрения в возвращении проблем с лишним весом.
В своем Instagram Бритни Спирс показала снимок в бикини, демонстрируя, как привела в порядок свое тело и прекрасно выглядит в целом. Поклонники обрадовались такому приятному преображению звезды, но уже следом наступила очередь разочарования. Выяснилось, что певица все так же, как и раньше, не уделяет особого внимания своему внешнему виду вне сцены.
Папарацци заметили, как звезда вышла в люди с сыновьями Джейденом и Шоном. При этом выглядела Бритни Спирс не особо привлекательно. От нее отталкивал ее внешний вид: взъерошенные волосы, запятнанная и измятая одежда. Излишняя мешковатость одежды дали почву для подозрения в возвращении проблем с лишним весом.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00