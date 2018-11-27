Двадцать процентов россиян не смогли войти в соцсети Вконтакте и Youtube





Сеть была не готова к такого рода нагрузке. Это повлекло за собой многочисленные сбои в работе. Неполадки продолжались около часа. В свою очередь Россия находится в списке государств с самым стабильным интернетом. Она занимает тридцатое место в ТОП. Данные предоставлены компанией Qrator Labs, занимающейся противодействием DDoS-атакам. Для РФ в качестве оператора исследователями был взят государственный «Ростелеком». Россия год назад была на том же месте.Эксперты, которые специализируются на противодействии различным DDoS-атакам, заявили, что в случае наличия мониторинга в условиях реального времени имеется возможность активного противодействия таким аномалиям.