Двадцать процентов россиян не смогли войти в соцсети Вконтакте и Youtube
20 процентов российского населения не смогло 25 ноября войти в такие соцсети, как Вконтакте, Youtube. Сбой произошёл вследствие того, что у мелкого провайдера произошла ошибка протокола BGP. В итоге он перенаправил на себя трафик «Ростелекома».
Сеть была не готова к такого рода нагрузке. Это повлекло за собой многочисленные сбои в работе. Неполадки продолжались около часа. В свою очередь Россия находится в списке государств с самым стабильным интернетом. Она занимает тридцатое место в ТОП. Данные предоставлены компанией Qrator Labs, занимающейся противодействием DDoS-атакам. Для РФ в качестве оператора исследователями был взят государственный «Ростелеком». Россия год назад была на том же месте.
Эксперты, которые специализируются на противодействии различным DDoS-атакам, заявили, что в случае наличия мониторинга в условиях реального времени имеется возможность активного противодействия таким аномалиям.
Сеть была не готова к такого рода нагрузке. Это повлекло за собой многочисленные сбои в работе. Неполадки продолжались около часа. В свою очередь Россия находится в списке государств с самым стабильным интернетом. Она занимает тридцатое место в ТОП. Данные предоставлены компанией Qrator Labs, занимающейся противодействием DDoS-атакам. Для РФ в качестве оператора исследователями был взят государственный «Ростелеком». Россия год назад была на том же месте.
Эксперты, которые специализируются на противодействии различным DDoS-атакам, заявили, что в случае наличия мониторинга в условиях реального времени имеется возможность активного противодействия таким аномалиям.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:00