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Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла очередную операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова успешно перенесла очередную операцию. Экстрасенса оперировали немецкие медики.
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла очередную операцию

О самочувствии Николь Кузнецова рассказала поклонникам в продолжительном Instagram-посте, снабдив его фотографией из больничной палаты в Германии. На снимке экстрасенс измеряет себе давление. Она отметила, что прооперированная область очень сильно болит, но самое сложное позади – и с каждым днём неприятных ощущений будет становиться всё меньше.
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла очередную операцию

У Николь Кузнецовой ещё в детстве была обнаружена в дыхательных путях доброкачественная опухоль, и с тех пор она перенесла свыше 250 операций. 30-летняя участница шоу «Битва экстрасенсов» надеется, что последнее хирургическое вмешательство позволит ей обрести громкий голос, поскольку наличие патологии делало его очень тихим.

Фолловеры Николь Кузнецовой восхитились её стойкостью и желанием жить. В комментариях они пожелали ясновидящей выздороветь как можно скорее и больше не болеть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:53

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