Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла очередную операцию





О самочувствии Николь Кузнецова рассказала поклонникам в продолжительном Instagram-посте, снабдив его фотографией из больничной палаты в Германии. На снимке экстрасенс измеряет себе давление. Она отметила, что прооперированная область очень сильно болит, но самое сложное позади – и с каждым днём неприятных ощущений будет становиться всё меньше.У Николь Кузнецовой ещё в детстве была обнаружена в дыхательных путях доброкачественная опухоль, и с тех пор она перенесла свыше 250 операций. 30-летняя участница шоу «Битва экстрасенсов» надеется, что последнее хирургическое вмешательство позволит ей обрести громкий голос, поскольку наличие патологии делало его очень тихим.Фолловеры Николь Кузнецовой восхитились её стойкостью и желанием жить. В комментариях они пожелали ясновидящей выздороветь как можно скорее и больше не болеть.