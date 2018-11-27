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В бассейн! Ксения Собчак дала родительский совет молодым мамам

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак медленно,но верно приближается к статусу опытной мамочки.

Ведь ее сын Платон растёт, а вместе с ним растет и опыт светской львицы. Недавно Ксения дала, по ее мнению, полезный родительский совет молодым родителям.

В бассейн! Ксения Собчак дала родительский совет молодым мамам

Собчак убеждена, что чрезвычайно важным фактором для развития детишек является плавание в бассейне. Жена Максима Виторгана полагает, что малыша отдавать плавать необходимо, как можно раньше.

Она рассказывает, что занималась со своим сыном в бассейне прямо с самых его первых дней.

«Очень советую, потому что у младенцев еще есть рефлекс задержки дыхания. Если начать плавать спустя месяц после рождения, то это умение остается. Платон еще не ходил, но уже сам плавал, прыгал с бортика», - советует родителям опытная мать Ксюша.

Недавно Ксения рассказала, что Платон сейчас учит английский язык, а скоро начнет учить китайский.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:32

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