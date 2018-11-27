В бассейн! Ксения Собчак дала родительский совет молодым мамам

«Очень советую, потому что у младенцев еще есть рефлекс задержки дыхания. Если начать плавать спустя месяц после рождения, то это умение остается. Платон еще не ходил, но уже сам плавал, прыгал с бортика», - советует родителям опытная мать Ксюша.





Ведь ее сын Платон растёт, а вместе с ним растет и опыт светской львицы. Недавно Ксения дала, по ее мнению, полезный родительский совет молодым родителям.Собчак убеждена, что чрезвычайно важным фактором для развития детишек является плавание в бассейне. Жена Максима Виторгана полагает, что малыша отдавать плавать необходимо, как можно раньше.Она рассказывает, что занималась со своим сыном в бассейне прямо с самых его первых дней.Недавно Ксения рассказала, что Платон сейчас учит английский язык, а скоро начнет учить китайский.