В Израиль плывет воссозданный по Библии Ноев ковчег





Массивная водоплавающая конструкция создана бизнесменом Йоханом Хейберсом. Всего над реконструкцией Ноева ковчега трудились 8 человек. Если судно соорудили из 12 тыс. деревьев почти 5 лет назад, то уже сегодня гигант длиной 12 м, а высотой – 23 м, уже идет по реке Маас в Голландии. Местом назначения Ноева ковчега, восстановленного по древним писаниям, является место рождения Иисуса Христа.Как рассказал Йохан Хейберс, в его планы входило доказательство того, как всего 8 человек способны создать нечто невообразимое. Естественным желанием бизнесмена стало размещение Ноева ковчега в Израиле, куда он и направился своим ходом. Таким образом, предприниматель взял на себя обязательство подтвердить существование Бога, а также преодолеть спор ученых о возможности создания спасительного плота, описанного в Библии.