Оксана Акиньшина показала художественные таланты детей





Как известно, Оксана Акиньшина не любит выставлять на публику свою жизнь, тем более сейчас, когда развелась с супругом. Тем не менее, изредка звезда всё же делает исключения, делясь чем-то важным с поклонниками. Менее суток назад на официальной странице актрисы в Instagram появилась публикация, демонстрирующая художественные таланты её детей. Подписчики увидели нарисованного фломастерами античного героя, напоминающего Александра Македонского. Хозяйка аккаунта не стала уточнять, кто именно из сыновей стал автором портрета, а лишь восхитилась изображением, назвав его невероятным.Пользователи Сети согласились с кумиром. По их мнению, мальчики смогли передать суть древнего полководца, и отразить его характер, используя для этого простые канцелярские товары. Публикация быстро начала набирать одобрительные лайки и комплименты, как детям, так и их звёздной матери.