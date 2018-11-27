Оксана Акиньшина показала художественные таланты детей
Оксана Акиньшина опубликовала на своей странице в социальной сети новый пост, порадовав фанатов моментами из личной жизни своей семьи. Знаменитость показала художественные таланты детей, выложив сделанный ими рисунок.
Как известно, Оксана Акиньшина не любит выставлять на публику свою жизнь, тем более сейчас, когда развелась с супругом. Тем не менее, изредка звезда всё же делает исключения, делясь чем-то важным с поклонниками. Менее суток назад на официальной странице актрисы в Instagram появилась публикация, демонстрирующая художественные таланты её детей. Подписчики увидели нарисованного фломастерами античного героя, напоминающего Александра Македонского. Хозяйка аккаунта не стала уточнять, кто именно из сыновей стал автором портрета, а лишь восхитилась изображением, назвав его невероятным.
Пользователи Сети согласились с кумиром. По их мнению, мальчики смогли передать суть древнего полководца, и отразить его характер, используя для этого простые канцелярские товары. Публикация быстро начала набирать одобрительные лайки и комплименты, как детям, так и их звёздной матери.
Как известно, Оксана Акиньшина не любит выставлять на публику свою жизнь, тем более сейчас, когда развелась с супругом. Тем не менее, изредка звезда всё же делает исключения, делясь чем-то важным с поклонниками. Менее суток назад на официальной странице актрисы в Instagram появилась публикация, демонстрирующая художественные таланты её детей. Подписчики увидели нарисованного фломастерами античного героя, напоминающего Александра Македонского. Хозяйка аккаунта не стала уточнять, кто именно из сыновей стал автором портрета, а лишь восхитилась изображением, назвав его невероятным.
Пользователи Сети согласились с кумиром. По их мнению, мальчики смогли передать суть древнего полководца, и отразить его характер, используя для этого простые канцелярские товары. Публикация быстро начала набирать одобрительные лайки и комплименты, как детям, так и их звёздной матери.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:43