Юрий Лоза призвал государство защитить молодёжь от песен Элджея
Музыкант Юрий Лоза призвал государство защитить подростков и молодёжь от песен 24-летнего хип-хоп-исполнителя Элджея, назвав его поведение аморальным. По мнению композитора, рэпер своим творчеством пропагандирует ложные ценности.
Композитор добавил, что правительство цивилизованной страны обязано защищать своих граждан от распространения пошлости, пропаганды насилия, педофилии и всего аморального. «И если ты не вписываешься в установленные государством нормы, тебе будет запрещено работать. Разве не так?» – сказал Юрий Лоза.
К слову, деятельностью Элджея уже заинтересовались в Госдуме и МВД. А сегодня стало известно об отмене концертного шоу рэпера, запланированное в Якутске на 28 ноября. Со слов Элджея, ему угрожали убийством.
«Когда артист не может ничем взять зрителя, он начинает применять эпатаж. Маты, звучащие со сцены, снимание штанов, справление малой нужды перед фанатами и тому подобное. В этом нет никакого творчества», – выразил мнение Юрий Лоза, в частности подразумевая Элджея.
Композитор добавил, что правительство цивилизованной страны обязано защищать своих граждан от распространения пошлости, пропаганды насилия, педофилии и всего аморального. «И если ты не вписываешься в установленные государством нормы, тебе будет запрещено работать. Разве не так?» – сказал Юрий Лоза.
К слову, деятельностью Элджея уже заинтересовались в Госдуме и МВД. А сегодня стало известно об отмене концертного шоу рэпера, запланированное в Якутске на 28 ноября. Со слов Элджея, ему угрожали убийством.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:37