Юрий Лоза призвал государство защитить молодёжь от песен Элджея

«Когда артист не может ничем взять зрителя, он начинает применять эпатаж. Маты, звучащие со сцены, снимание штанов, справление малой нужды перед фанатами и тому подобное. В этом нет никакого творчества», – выразил мнение Юрий Лоза, в частности подразумевая Элджея.





