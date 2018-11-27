Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом шоу





Катя Старшова в последнее время не часто балует своих поклонников появлением на большом экране. По сути, для многих актриса запомнилась лишь ролью Пуговки в телесериале "Папины дочки". Как выяснилось, звезда больше не связывает своё будущее с кинематографом и хочет посвятить себя другим призваниям. Первое - это медицина, она уже экстерном закончила обучение в школе и готовится к поступлению в профильный ВУЗ. Помимо этого, телезвезда занимается фигурным катанием. Она много времени проводит на тренировках, оттачивая мастерство. Теперь фанатам проще увидеть кумира на льду, чем на экране, что и произошло недавно. Фигуристку пригласили в ледовое шоу, где она сыграла Снежную королеву, облачившись в белый наряд злой волшебницы, и удивив всех присутствующих ярким макияжем.Как оказалось, ледовый стадион привлекает экс-актрису не только возможностью исполнить сложную хореографию на коньках, но и по другому поводу. Вместе со знаменитостью занимается и её возлюбленный, о котором она старается не говорить, так как счастье любит тишину. Спортсменка лишь добавляет - она влюблена в партнера, и он отвечает ей тем же чувством.