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Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом шоу

Катя Старшова стала участницей открытия первого в России кинотеатра на льду. На данном мероприятии знаменитость сыграла Снежную королеву в ледовом шоу.
Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом шоу

Катя Старшова в последнее время не часто балует своих поклонников появлением на большом экране. По сути, для многих актриса запомнилась лишь ролью Пуговки в телесериале "Папины дочки". Как выяснилось, звезда больше не связывает своё будущее с кинематографом и хочет посвятить себя другим призваниям. Первое - это медицина, она уже экстерном закончила обучение в школе и готовится к поступлению в профильный ВУЗ. Помимо этого, телезвезда занимается фигурным катанием. Она много времени проводит на тренировках, оттачивая мастерство. Теперь фанатам проще увидеть кумира на льду, чем на экране, что и произошло недавно. Фигуристку пригласили в ледовое шоу, где она сыграла Снежную королеву, облачившись в белый наряд злой волшебницы, и удивив всех присутствующих ярким макияжем.
Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом шоу

Как оказалось, ледовый стадион привлекает экс-актрису не только возможностью исполнить сложную хореографию на коньках, но и по другому поводу. Вместе со знаменитостью занимается и её возлюбленный, о котором она старается не говорить, так как счастье любит тишину. Спортсменка лишь добавляет - она влюблена в партнера, и он отвечает ей тем же чувством.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:30

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