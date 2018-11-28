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Ученые приблизились к разгадке тайны “пустого саркофага” из Успенского собора в Ростове

В 90-х годах ростовские археологи обнаружили исторический объект, сохранившийся тут с XIII века на территории Успенского собора. Сейчас сотрудники РАН после повторного исследования “пустого саркофага” приблизились к разгадке его тайны.
Прежде всего, они заметили, что крышка и усыпальница отличаются друг от друга размерами, хотя они имеют идентичные орнаменты, характерные для той эпохи. Кроме того, экспертов заинтриговала 28- сантиметровая глубина внутренней части захоронения, так как сюда было сложно положить умершего человека.
Ученые приблизились к разгадке тайны “пустого саркофага” из Успенского собора в Ростове

Пока есть версия, что в гробнице находились останки святого Игнатия, которые раньше были в могиле возле стены храма. Также здесь могло лежать тело князя Глеба Васильковича, но потом по приказу епископа его перенесли за пределы святыни по неизвестным причинам. Специалисты хотят найти следы органики в саркофаге, а сам он будет выставлен в здании для посетителей.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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